Sel bölgelerinde 235 vatandaş tahliye edildi!

ANKARA (İGFA) - AFAD'ın yoğun sağanak yağış ve sel baskını uyarısında bulunduğu Batı Karadeniz'de yağış etkili olmayı sürdürüyor.
Bartın, Zonguldak ve Kastamonu illerinde İl Jandarma Komutanlıklarının toplam 362 personeli ve 106 aracı ile toplamda 235 vatandaşın tahliye edildiğini duyuran AFAD Başkanı Yunus Sezer, Kastamonu İnebolu'da incelemelerde bulundu.
Kastamonu il ve ilçelerimizde bulunan tarımsal ve hayvansal zararın tespiti için yerel ekipler teyakkuza geçirilmiş olup, yağış sonrası zarar tespitine başlanacağı kaydedildi.
Kastamonu, Karabük illerinde olası sel baskınlarından etkilenecek vatandaşlar için KYK ve Milli Eğitime ait yurtlar hazır halde bekletildiği belirtildi.
Kırmızı uyarı verilen Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük, Zonguldak ve Düzce illerinde görevlendirilen ve teyakkuz halinde bekletilen toplam 4.684 personel ile 899 araç/ekipman, 3 hava aracı, 7 mobil baz istasyonu ve 1 Mobil Koordinasyon Tırı bulunduğu kaydedildi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.