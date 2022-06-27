Türkiye'nin 'iklim' yol haritası açıklandı

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 21-25 Şubat'ta düzenlenen İklim Şurası'nın sonuç bildirgesi yayımlandı.
Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı Türkiye'nin iklim yol haritasına ilişkin paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, "Hayatımızın her boyutunu kuşatan alanlarda dönüşümü gerçekleştireceğiz" dedi.
Bakanlık tarafından iklim kriziyle mücadelede bir "yol haritası" olarak nitelendirilen sonuç bildirgesi 7 farklı alanda Şura'da alınan 217 yeni kararı kapsadığını belirten Bakan Kurum, İklim Uyumlu Şehirler, İklim Dostu Tarım, Kuraklık Eylem Planı, Çevreci ve Temiz Ulaşım Ağı, Yeşil Enerji,Yeşil Ekonomi ve İklim Eğitimi alınan kararların önemli başlıkları arasında olduğunu kaydetti.
Öte yandan bildirgede enerjiden tarıma döngüsel ekonomiden ulaşıma ve Emisyon Ticaret Sistemi'ne birçok ana konuda önemli kararlar yer alıyor ancak bu kararların uygulanma takvimi ya da bütçeleri gibi detaylar henüz netleşmiş değil.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.