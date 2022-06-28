28 Haz 2022 - 21:19- Belediyeler

Mamak’ta Müzik Şöleni...

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Türkiye’nin ilk konservatuarı Musiki Muallim Mektebi’ni yeniden eğitim veren bir okula dönüştüren Mamak Belediyesi, emeklerinin karşılığını almaya başladı.
Mamak’ta Müzik Şöleni... mask
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Musiki Muallim Mektebi’nde müzik eğitimi alan öğrenciler, hünerlerini yıl sonu şenliği ile sergiledi. Müzik şöleninde öğrencilere öğretmenleri de eşlik etti. Sazlar çalındı, türküler söylendi. Musiki Muallim Mektebi’nde “Sıra Gecesi” düzenlendi. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak Belediye Başkan Yardımcıları ve çok sayıda vatandaşın katıldığı gecede farklı yörelerden türküler, uzun havalar söylendi, halk oyunları ekibinin gösterileri de geceye renk kattı. Öğrenciler sergiledikleri performansla beğeni topladı. 

“Hayat müzikle güzel” 

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Bir yıl boyunca Musiki Muallim Mektebi’nde hocalarımız eşliğinde çalışmalar yapıldı.  Hayat müzikle güzel. Biz de bunu Musiki Muallim Mektebi’nde gerçekleştiriyoruz. Musiki Muallim Mektebi, Cumhuriyet’in ilk eserlerinden. 1924 yılında kurulmuş, sonra belediye binasına dönüştürülmüş ardından da Mamak Kültür Merkezi olarak hizmet vermişti.

Bizler göreve geldiğimiz de ismini tekrar ilk kurulduğu halinde olduğu gibi Musiki Muallim Mektebi olarak değiştirdik ve eğitim vermeye başladık. Yüzlerce kursiyerimiz Musiki Muallim Mektebi’ne geliyor. Burada sanatlarını icra ediyorlar, yeni yetenekler de ortaya çıkıyor. Ben eğitimcilerimize teşekkür ediyorum” dedi.

28 Haz 2022 - 21:19 - Belediyeler

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