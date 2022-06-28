Keçiören Belediye Başkanı Altınok Yeni Nesil Semt Pazarını Denetledi...

Altınok, tesisin çatasında yer alacak güneş enerjisi panelleriyle elektrik üreterek kendine yetebilen özelliğiyle örnek olacağını söyledi. Buradaki çalışmaların aralıksız devam ettiğini de dile getiren Altınok, “Güneş enerjisi ile elektrik üretecek, ısıtma ve soğutma sistemiyle konforlu bir alışveriş imkânı sunacak eserimiz hem kapalı pazar alanı hem de çok amaçlı kültür merkezi olarak hizmet verecek. Vatandaşlarımız yeni nesil semt pazarımızda yazın serin, kışın sıcak bir ortamda alışveriş yapma imkânı bulacak.” ifadelerini kullandı.
Denetimleri sırasında Sancaktepe Mahallesi sakinleriyle de buluşan Altınok, onlardan gelen talepleri dinleyerek mahalleye önemli park, spor tesisi ve asfalt yatırımı yapıldığını kaydetti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.