Keçiören Aromatik Bitkiler Bahçesi Fotoğraf Tutkunlarının Yeni Adresi...

Havaların soğuk seyretmesi nedeniyle yeni yeni çiçek açmaya başlayan lavantaları sabırsızlıkla bekleyenler ise 20 dönümlük alandaki rengârenk gül bahçesi içinde dilediği gibi poz vererek fotoğraf çektirme imkânı buluyor.

Aromatik Bitkiler Bahçesi’ni sık sık ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşlarımızın bahçe içinde rahatlıkla fotoğraf çektirebilmesi için buraya oturma alanları oluşturduk. Bir yandan tarımsal üretim yapıyoruz öte yandan da renk cümbüşü içinde insanımıza anı ölümsüzleştirebilecekleri bir ortam sunuyoruz. Önümüzdeki günlerde lavantalarımız tam anlamıyla açtığında burası daha da rengârenk olacak.” dedi. ​