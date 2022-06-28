Keçiören Aromatik Bitkiler Bahçesi Fotoğraf Tutkunlarının Yeni Adresi...

Havaların soğuk seyretmesi nedeniyle yeni yeni çiçek açmaya başlayan lavantaları sabırsızlıkla bekleyenler ise 20 dönümlük alandaki rengârenk gül bahçesi içinde dilediği gibi poz vererek fotoğraf çektirme imkânı buluyor.
Aromatik Bitkiler Bahçesi’ni sık sık ziyaret eden Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Vatandaşlarımızın bahçe içinde rahatlıkla fotoğraf çektirebilmesi için buraya oturma alanları oluşturduk. Bir yandan tarımsal üretim yapıyoruz öte yandan da renk cümbüşü içinde insanımıza anı ölümsüzleştirebilecekleri bir ortam sunuyoruz. Önümüzdeki günlerde lavantalarımız tam anlamıyla açtığında burası daha da rengârenk olacak.” dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.