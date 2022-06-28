28 Haz 2022 - 11:54- Belediyeler G: 28 Haz 2022 - 11:55

Kaptan, Meraklı, Laki İşte Çankaya Portalda Yuva Bekleyen Can Dostlar...

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Çankaya Belediyesinin, sokak hayvanlarını sahiplendirmek için oluşturduğu portal, ziyaretçilerini bekliyor. Sokak hayvanlarına yönelik hayata geçirilen projede “satın alma sahiplen” düşüncesini yaygınlaştırmaya çalışan belediye.
Kaptan, Meraklı, Laki İşte Çankaya Portalda Yuva Bekleyen Can Dostlar... mask
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https://sansli.cankaya.bel.tr/ adresiyle hayvanlara sıcak bir yuva bulmayı amaçlıyor. Çankaya Belediyesinin, sokak hayvanlarını sahiplendirmek için oluşturduğu portal, ziyaretçilerini bekliyor. Sokak hayvanlarının ırk, yaş, cinsiyet, kilo bilgilerinin yer aldığı portalda, hayvan sahiplenmek isteyenler sokak hayvanlarının fotoğraflarını görüp hikayelerini de okuyabiliyor.  

Çankaya Belediyesi, “Satın alma sahiplen” düşüncesini yaygınlaştırmayı hedefleyen proje ile hayvanlara sıcak bir yuva bulmayı amaçlıyor. Sokak hayvanlarını sahiplendirme portalı olarak https://sansli.cankaya.bel.tr/ adresi üzerinden hizmet veren sistemde her bir sokak hayvanı için ayrı bir sayfa mevcut. Hayvanın farklı fotoğraflarının da yer aldığı bilgi panelinde ırk, yaş, cinsiyet, kilo, renk bilgileri veriliyor. 

Hayvanın barınağa getiriliş hikayesinin yer aldığı portal üzerinde sahiplenilerek yuvasına kavuşanların mutluluğuna da yer veriliyor. Bugüne kadar 21 sokak hayvanı portal üzerinden sıcak yuvalarına kavuştu. 

28 Haz 2022 - 11:54 - Belediyeler

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