Sincanlı İstedi Başkan Murat Ercan Talimat Verdi! Yeni Pazar Yeri Geliyor...

Vatandaşın ihtiyaç ve taleplerini birebir dinleyerek gereğini hemen yerine getiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Selçuklu Mahallesi sakinlerine müjdeyi verdi. Başkan Ercan’ın talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, modern semt pazarı için ilk kazmayı vurdu.
Selçuklu Mahallesi İbni Sina Caddesi’nde 1 dönümlük arazi üzerinde kurulacak Pazar yeri ile vatandaşlar artık daha rahat alışveriş yapabilecek. Pazar yerinde yapılan çalışmaları yerinde takip eden Başkan Murat Ercan, “Sincanımıza yakışır, modern bir Pazar yeri daha kazandırıyoruz. Vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.