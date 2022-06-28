28 Haz 2022 - 12:16- Belediyeler G: 28 Haz 2022 - 12:17

Sincanlı İstedi Başkan Murat Ercan Talimat Verdi! Yeni Pazar Yeri Geliyor...

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Sincan Selçuklu Mahallesi sakinlerinin Pazar yeri isteği karşılıksız kalmadı. Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan yoğun talep üzerine vatandaşın Pazar yeri ihtiyacı için talimat verdi, Belediye ekipleri çalışmaya başladı. Selçuklu Mahallesi yakında Pazar yerine kavuşacak.
Sincanlı İstedi Başkan Murat Ercan Talimat Verdi! Yeni Pazar Yeri Geliyor... mask
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Vatandaşın ihtiyaç ve taleplerini birebir dinleyerek gereğini hemen yerine getiren Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan, Selçuklu Mahallesi sakinlerine müjdeyi verdi. Başkan Ercan’ın talimatıyla harekete geçen belediye ekipleri, modern semt pazarı için ilk kazmayı vurdu.

Selçuklu Mahallesi İbni Sina Caddesi’nde 1 dönümlük arazi üzerinde kurulacak Pazar yeri ile vatandaşlar artık daha rahat alışveriş yapabilecek. Pazar yerinde yapılan çalışmaları yerinde takip eden Başkan Murat Ercan, “Sincanımıza yakışır, modern bir Pazar yeri daha kazandırıyoruz. Vatandaşlarımıza şimdiden hayırlı olsun” dedi.

28 Haz 2022 - 12:16 - Belediyeler

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