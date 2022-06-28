28 Haz 2022 - 16:14- Belediyeler

Sincan Belediyesi Ekipleri Can Dostlarımız İçin Sel Bölgesine Gidiyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

Batı Karadeniz'de etkili olan sağanak yağış Kastamonu ve Bartın'da sel tehlikesi oluşturdu. Sel bölgesindeki can dostlarımızı unutmayan Sincan Belediyesi, Bartın Okçular Köyü bölgesine 1 Veteriner Hekim, 4 personel ile 1 adet ambulans ve hayvan sevk aracı gönderdi.
Sincan Belediyesi Ekipleri Can Dostlarımız İçin Sel Bölgesine Gidiyor... mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Zarar gören hayvanların tedavisi için ilaç ve serum desteğinin yanı sıra beslenmesi için de çok sayıda mama temin edildi. Batı Karadeniz’de meydana gelen sel felaketinde insanlar gibi pek çok hayvan da zarar gördü. Türkiye’nin dört bir yanından ekipler ve vatandaşlar, ilçede yaraların sarılması için çaba sarf ediyor. Bu kapsamda Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü de yaralanan ve bakıma muhtaç olan hayvanların tedavisi amacıyla Bartın Okçular Köyü bölgesine bir adet ambulans, bir adet hayvan sevk aracı, bir veteriner hekim ve 4 personel gönderdi.

Özellikle sokak hayvanlarına yönelik hassasiyeti ve çalışmalarıyla bilinen Sincan Belediyesi afet zamanlarında da afet bölgesindeki can dostlarımız için seferber oluyor. Bartın’a gönderilen araç ve personel desteğinin yanında zarar gören hayvanların bakımı için ilaç ve serum da temin ediliyor. Ayrıca sokak hayvanlarının beslenme sıkıntısı yaşamaması için çok sayıda mama desteği de Sincan Belediyesi tarafından sağlanıyor.

28 Haz 2022 - 16:14 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Sincan Belediyesi Ekipleri Can Dostlarımız İçin Sel Bölgesine Gidiyor... mask
Sincan Belediyesi Ekipleri Can Dostlarımız İçin Sel Bölgesine Gidiyor...
MHP lideri Bahçeli'den idam mesajı: "Destek vermeye hazırız" mask
MHP lideri Bahçeli'den idam mesajı: "Destek vermeye hazırız"
Sincanlı İstedi Başkan Murat Ercan Talimat Verdi! Yeni Pazar Yeri Geliyor... mask
Sincanlı İstedi Başkan Murat Ercan Talimat Verdi! Yeni Pazar Yeri Geliyor...
Kaptan, Meraklı, Laki İşte Çankaya Portalda Yuva Bekleyen Can Dostlar... mask
Kaptan, Meraklı, Laki İşte Çankaya Portalda Yuva Bekleyen Can Dostlar...
Ankara Pursaklar Yenileniyor! mask
Ankara Pursaklar Yenileniyor!
Pursaklar’a Mini Golf Sahası! mask
Pursaklar’a Mini Golf Sahası!
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL