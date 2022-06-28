Sincan Belediyesi Ekipleri Can Dostlarımız İçin Sel Bölgesine Gidiyor...

Zarar gören hayvanların tedavisi için ilaç ve serum desteğinin yanı sıra beslenmesi için de çok sayıda mama temin edildi. Batı Karadeniz’de meydana gelen sel felaketinde insanlar gibi pek çok hayvan da zarar gördü. Türkiye’nin dört bir yanından ekipler ve vatandaşlar, ilçede yaraların sarılması için çaba sarf ediyor. Bu kapsamda Sincan Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü de yaralanan ve bakıma muhtaç olan hayvanların tedavisi amacıyla Bartın Okçular Köyü bölgesine bir adet ambulans, bir adet hayvan sevk aracı, bir veteriner hekim ve 4 personel gönderdi.

Özellikle sokak hayvanlarına yönelik hassasiyeti ve çalışmalarıyla bilinen Sincan Belediyesi afet zamanlarında da afet bölgesindeki can dostlarımız için seferber oluyor. Bartın’a gönderilen araç ve personel desteğinin yanında zarar gören hayvanların bakımı için ilaç ve serum da temin ediliyor. Ayrıca sokak hayvanlarının beslenme sıkıntısı yaşamaması için çok sayıda mama desteği de Sincan Belediyesi tarafından sağlanıyor.