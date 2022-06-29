Mamak'ta Kursiyerler El Emeklerini Sergilediler...

Mamak Belediyesi’nin 19 Aile Merkezinde, eğitim gören kursiyerlerin yıl sonu sergisi tam not aldı. Bugün Mamak’ta 19 aile merkezi var. 60 farklı branşta açılan kurslarla özellikle hanımlar kendilerini geliştirme fırsatı buluyor. Her dönem olduğu gibi bu dönem de yıl sonu sergileri görülmeye değer. Mamaklı hanımlar, el emeklerini Musiki Muallim Mektebi’nde sergilediler. 19 aile merkezinden kursiyerlerin ortaya çıkardığı eserlere sergiyi gezenler hayran kaldı.

Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Mamak İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özel, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Erhan Sarıgöl bu özel günde Mamaklı hanımların el emeklerini görebilmek için sergideydi. Serginin açılışında konuşan Mamak Kaymakamı Ali Sırmalı, el emeği göz nuru eserleri ortaya çıkaran hanımlara, kurs eğitimcilerine ve bu imkanı sağlayan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse’ye teşekkürlerini sundu.

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ise, “Aile Merkezlerimiz hanımların buluşma noktası haline geldi. 19 aile merkezimiz hanımların hizmetinde, bazıları ful kapasite ile dönemi bitiriyor. Hanımlarımızın aile merkezlerimize olan ilgisinden çok memnunuz. Yaptığımız hizmetlerin böylesine takdir edilmesi bizi de mutlu ediyor.

Biz Mamaklı hanım kardeşlerimizin hem kendilerini geliştirmelerini hem de aile ekonomisine katkı sunmak adına yeni iş imkanları kazanmaları noktasında aile merkezlerimizde hizmet vermeye devam edeceğiz. Hep birlikte Mamak’ı çok daha iyi noktalara taşıyacağız” diye konuştu. Hepsi birbirinden özel ve kıymetli el emeklerini yakından inceleyen davetliler, eserleri ortaya çıkaran kursiyerlerden, eğitimcilerden yapılan işlerle ilgili bilgi aldı.