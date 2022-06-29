29 Haz 2022 - 21:57- Spor

Fenerbahçe Emre Mor İle Anlaştı!

İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçe üçüncü transferini gerçekleştirdi. Sarı Lacivertliler Lincoln ve Bruma'nın ardından bir dönem Galatasaray forması da giyen Emre Mor ile anlaşmaya vardı.