29 Haz 2022 - 21:57- Spor G: 29 Haz 2022 - 21:58

Fenerbahçe Emre Mor İle Anlaştı!

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İSTANBUL (İGFA) - Fenerbahçe üçüncü transferini gerçekleştirdi. Sarı Lacivertliler Lincoln ve Bruma'nın ardından bir dönem Galatasaray forması da giyen Emre Mor ile anlaşmaya vardı.
Fenerbahçe Emre Mor İle Anlaştı! mask
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Vavacars Fatih Karagümrük'ün eski milli oyuncusu Emre Mor, Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

24 yaşındaki gurbetçi oyuncu ile el sıkışan Fenerbahçe'de resmi sosyal medya hesabından, "Kulübümüz, Emre Mor transferi için Fatih Karagümrük Kulübü ve oyuncunun kendisi ile prensip anlaşmasına varmıştır" ifadelerine yer verildi.

https://twitter.com/Fenerbahce/status/1541917523356024835

29 Haz 2022 - 21:57 - Spor

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