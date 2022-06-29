29 Haz 2022 - 21:58- Sağlık

PRP Tedavisi ile İleri Yaşta Gebelik Mümkün Oluyor! PRP Tedavisi nedir Nasıl Uygulanır? İşte Detaylar...

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Kadınlarda ilerleyen yaş ile birlikte gebelik elde edebilmek için önemli kriterler arasında yerini alan yumurta rezervinin azalması, çocuk sahibi olmak isteyen kadınları umutsuzluğa sürüklüyor. Yaşa bağlı olarak azalan yumurta rezervi ise 35 yaşından sonra tüp bebek tedavisi gören hastalarında başarı oranının azalmasına neden oluyor.
PRP Tedavisi ile İleri Yaşta Gebelik Mümkün Oluyor! PRP Tedavisi nedir Nasıl Uygulanır? İşte Detaylar... mask
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Tüp bebek yöntemi ile çocuk sahibi olmak isteyen ancak yumurta yetersizliği yaşayan kadınlarda sıklıkla uygulanan PRP yöntemi hakkında bilgi veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, “Özellikle AMH değerinin düştüğü, FSH değerinin arttığı, ilaçlara olumlu yanıt vermeyen ve ileri yaşta olmakla beraber yumurta rezervi düşük olan kadınlar için uyguladığımız bir tedavidir. Yumurta yetmezliği yaşayan ya da birçok kez tüp bebek tedavisi denemiş ancak olumlu sonuç alamayan hastalara PRP umut ışığı oluyor” dedi.   

Birçok ailenin bebek sahibi olma şansını artıran tüp bebek tedavisindeki başarı oranı anne adayının yumurta sayısı ve kalitesiyle de doğru orantılı. Yaşa bağlı olarak azalan yumurta rezervi 35 yaşından sonra tüp bebek tedavisi gören hastalarında başarı oranının azalmasına neden oluyor. Bu yüzden doğal yollarla ya da tüp bebek tedavisi ile gebelik elde etmek için en önemli kriterlerin başında kadındaki yumurtalık rezervi ile yumurta kalitesi geliyor. 

Kendiliğinden Gebelik Gelişebiliyor!

Yumurta kalitesi ve rezervi düşük kadınlarda uygulanması gereken bir yöntem olduğunu belirten Prof. Dr. Yücel Karaman, “İlerleyen yaş ile birlikte kadınlardaki yumurta rezervi azalmaya başlıyor. PRP tedavisi over rezervi ve rahim içi zarının duvarıyla ilişkili diyebiliriz. Kimi zaman ileri yaşla olmak beraber genç yaştaki kadınlarda da yumurtalık rezervi azabiliyor. Tedavi genellikle ilerleyen yaşla birlikte gebelik elde edememiş kadınlarda uygulanabilmesinin yanı sıra erken menopoza bağlı olarak da yumurta kalitesi azalmaya başlayan hastalara da uygulanabiliyor. Bu yüzden ilerleyen yaşla birlikte yumurta sayısı azalan kadınlara uygulanan PRP ile gebelik şansı artırılabilmektedir.  Tedavi sonrasında kendiliğinden gebelik gelişebiliyor” dedi. 

Yumurtalığa PRP işlemi nasıl uygulanıyor?

Acısız ve ağrısız bir tedavi yöntemi olduğunun altını çizen Prof. Dr. Yücel Karaman, “PRP yönteminde hastadan alınan kan ile PRP hazırlanıyor ve yumurtalık dokusuna, vajinal ultarason eşlinde küçük bir iğne yardımı ile yumurtalıklara enjekte edilerek uygulanıyor.  Tüp bebek tedavisinde PRP işlemi kendi içerisinde ikiye ayrılıyor. Endometial PRP; endometrium yani embriyonun kurulacağı rahim içi zarının ince kaldığı hastalarda uygulanan bir PRP işlemidir. Ovarian PRP ise kadınlardaki yumurta sayısını ve yumurta kalitesini artırmak için uygulanan bir işlemdir” dedi.  

Başarı Oranı için Hasta Seçimi Önemli!

Her hasta için kişiye özel tedavi şekli olması gerektiğini belirten Prof. Dr. Yücel Karaman, “Özellikle tüp bebek tedavisinde kişiye özel bir tedavi yöntemi seçilmesi başarı oranının sağlamasında önem taşıyor. Çünkü her hastanın gebelik elde edememe problemi farklılık gösteriyor. Bu yüzden PRP tedavisinde; AMH değeri düşük, 35 yaş üzeri yumurta sayısı ve kalitesi azalmış, erken menopoz belirtileri olan hastalarda sıklıkla uyguluyoruz. Özellikle yumurta rezervinin arttığını gözlemlediğimiz hastalarda sağlıklı gebelikler elde ediyoruz” diye belirtti.

29 Haz 2022 - 21:58 - Sağlık

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