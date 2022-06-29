29 Haz 2022 - 21:58- Gündem

20 Bin Öğretmen Atama Takvimi Açıklandı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen atama sürecine ilişkin takvimin yayımlandığını bildirerek ön başvuruların 18-26 Temmuz tarihinde, atamaların ise 1 Eylül'de yapılacağını açıkladı.
20 Bin Öğretmen Atama Takvimi Açıklandı! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin sözleşmeli öğretmen atama takvimine göre adayların ön başvuru ve sözlü sınav merkezi tercihlerinin 18-26 Temmuz 2022 tarihleri arasında alınacağını söyledi.

Bakanlığın internet sitesinden 29 Temmuz'da adayların sözlü sınava alınacakları sınav merkezlerinin ilan edileceğini bildiren Özer, atama takvimine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Sözlü sınavlar 1-13 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek, sonuçları ise 16 Ağustos 2022'de açıklanacak.

17-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında sözlü sınav sonuçlarına itirazlar alınacak ve bu itirazlar, 22 Ağustos sonuçlandırılacak.

Atama tercihleri 27-31 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Atama sonuçları ise 1 Eylül 2022'de açıklanacak."

Bu takvime göre yapılacak atama işleminde 2021 KPSS puanı ile başvuru alınacak.

Öte yandan Atama takvimine ilişkin bir değerlendirmede bulunan Bakan Özer, "Atama müjdesinin Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmasının ardından bugün itibarıyla takvimimizi ilan ettik. Başvurular, bayram sonrası alınacaktır. Tüm öğretmen adaylarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

29 Haz 2022 - 21:58 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
'Villa tatili' arama motorlarının gözdesi mask
'Villa tatili' arama motorlarının gözdesi
'Girişimci Kadın Liderler'e başvurular başladı mask
'Girişimci Kadın Liderler'e başvurular başladı
Ankara’da Halk Ekmek büfe sayısı 422’ye yükseldi mask
Ankara’da Halk Ekmek büfe sayısı 422’ye yükseldi
Beypazarı’nda Ankarakart Dönemi Başlıyor...1 Temmuzdan İtibaren... mask
Beypazarı’nda Ankarakart Dönemi Başlıyor...1 Temmuzdan İtibaren...
ATO Başkanı Baran, SEDEC 2022’de Konuştu... mask
ATO Başkanı Baran, SEDEC 2022’de Konuştu...
Karavanlar tatilin yeni gözdesi mask
Karavanlar tatilin yeni gözdesi
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL