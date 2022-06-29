Mamak Musiki Muallim Mektebi’nde Türk Sanat Müziği Gecesi!

Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi’nde Müzik Şöleni devam ediyor. Türk Sanat Müziği Gecesi’nde bir dönem boyunca eğitim alan kursiyerler icra ettikleri sanat müziği eserleriyle beğeni topladı. Mamak Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Düğmeci’nin de katıldığı gecede kursiyerler sanat müziğinin önemli eserlerini ustalıkla icra etti. Müzik ziyafetine seyirciler de bol bol eşlik etti.
Mamak Belediye Başkanı Yardımcısı Mehmet Düğmeci, “Türk Sanat müziğinin icrası zor eserlerini ustalıkla söyleyen kursiyerlerimizi, onlara eğitim veren hocalarımızı gönülden tebrik ediyorum” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.