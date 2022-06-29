29 Haz 2022 - 11:21- Belediyeler G: 29 Haz 2022 - 11:22

Sincan'da “Tiyatro Atölyesi” Başlıyor...

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Sincan Belediyesi tiyatroya ilgi duyan sanatseverler için “Tiyatro Atölyesi” açıyor. Hayallerine bir adım daha yaklaşmak isteyenler ücretsiz tiyatro eğitimlerindenler faydalanmak için www.sincan.bel.tr adresinden kayıt yaptırabilir.
Sincan'da “Tiyatro Atölyesi” Başlıyor... mask
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Sincan Belediyesi gençlerin ve yetişkinlerin faydalanacağı kurslar açmaya devam ediyor. Tiyatro alanında yeteneklerini ortaya koymak ve kendini geliştirmek isteyenler için “Tiyatro Atölyesi” açıyor. Tiyatro atölyesine katılanlar temel tiyatro eğitimi alacak. Sanat Yönetmeni Orhan Ay tarafından verilecek eğitimler Selçuklu ve Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan Gençlik Merkezlerinde gerçekleşecek.

Sincan’da ikamet eden, 14 yaş üstü dileyen herkesin ücretsiz olarak katılabileceği Tiyatro Atölyesi’nde yer almak isteyenler www. sincan.bel.tr adresinden kayıt yaptırabilecek.

29 Haz 2022 - 11:21 - Belediyeler

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