Sincan'da “Tiyatro Atölyesi” Başlıyor...

Sincan Belediyesi gençlerin ve yetişkinlerin faydalanacağı kurslar açmaya devam ediyor. Tiyatro alanında yeteneklerini ortaya koymak ve kendini geliştirmek isteyenler için “Tiyatro Atölyesi” açıyor. Tiyatro atölyesine katılanlar temel tiyatro eğitimi alacak. Sanat Yönetmeni Orhan Ay tarafından verilecek eğitimler Selçuklu ve Mustafa Kemal Mahallesinde bulunan Gençlik Merkezlerinde gerçekleşecek.
Sincan’da ikamet eden, 14 yaş üstü dileyen herkesin ücretsiz olarak katılabileceği Tiyatro Atölyesi’nde yer almak isteyenler www. sincan.bel.tr adresinden kayıt yaptırabilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.