Hastalığa Yakalanmadan Önlem Almak Yapay Zeka İle Mümkün! Sağlıkta Yapay Zeka ve Yönetimi...

Günümüzde yapay zekanın tanı koymada aktif olarak kullanılması, ileride oluşabilecek hastalıkların daha hastalık başlamadan önlenebilmesine yardımcı oluyor. Teknolojiyi yakından takip eden Infinity Regenerative Clinic; ‘Erken Tanı Gerçekten Erken Midir?’ prensibiyle günümüzde uygulanan check-up uygulamalarından çok daha gelişmiş bir sağlık tarama metodu olan TTK (Tetkik Tarama Konsültasyon) ile kişiye özel sağlık yönetimi prosedürünü ortaya koyuyor; mevcut ve ileride oluşabilme ihtimali olan hastalıkları teşhis edip önlemler alıyor. Infinity Regenerative Clinic Medikal Direktörü Onkoloji Uzmanı Dr. Yıldıray Tanrıver, sağlıkta yapay zeka kullanımı ve TTK hakkında detaylı bilgi verdi.

“Erken tanıdan daha önemli olan; hastalığa yakalanmadan önlem almak!”

Hastalıklar, aslında pek çok faktöre bağlı olarak ortaya çıksa da semptomların henüz görülmemesi, hasta olmadığımız anlamına gelmez, diyerek sağlık yönetimine vurgu yapan Tanrıver; “Erken tanı çok önemlidir. Ancak, erken tanıdan daha önemli olan; sağlık yönetimi ve koruyucu yaklaşımdır. Günümüzde, sahip olunan görüntüleme sistemleri ve genetik testler ile hastalıklar önceden fark edilebiliyor. Risklerin teşhisi ise riskleri minimize etmeye imkan sağlıyor.” şeklinde konuştu.

Tanrıver; “Frekans yöntemi ile hücre, doku ve organ seviyesindeki mevcut hasarın ve gelecekte oluşabilecek risklerin belirlenmesi sağlanıyor. Hem estetik hem de organlardaki hasarın ciltteki etkilerini belirleyebilmek amacıyla birçok yapay zeka destekli cihazı kullanıyoruz. Vücuttaki kas, yağ ve ödemin ölçülmesine, iç yağlanmanın saptanmasına, 3 boyutlu analiz yapabilen ileri düzey görüntü elde edilebilmesine olanak tanıyan cihazlarla çalışıyoruz. Aynı zamanda yine ileri tanı yöntemlerinden olan beslenme ile ilgili nutrigenetik dahil olmak üzere; risk analizi ve telomer boyu ölçümü için de genetik testleri ihtiyaç halinde kullanabiliyoruz.” dedi.

“Semptomlara değil; ana sebeplere odaklanarak…”

TTK hakkında da bilgi veren Uzm. Dr. Yıldıray Tanrıver; “Tetkik ve tarama; yapay zeka da dahil olmak üzere tıbbın en gelişmiş yöntemlerini, ölçümlerini ve testlerini kullanarak akıl, ruh ve beden sağlığının mevcut durumunu inceler; olası hastalık risklerini analiz eder. Konsültasyon ise bütüncül tıp anlayışını benimseyen uzman hekimlerin bir araya gelerek tetkik ve tarama sonuçlarına göre kişiye özel sağlık yönetim planının çıkarılmasıdır. Tüm bu işlemler yaklaşık 2-3 saat kadar sürmektedir.” dedi.

TTK ile klasik check-up uygulamalarını birbirinden ayıran farklara dikkat çeken Tanrıver; “Bütüncül yaklaşımla tüm verilerin değerlendirilmesi, hücresel düzeyde araştırmaların yapılması, mevcut durum ile birlikte gelecekteki olası risk faktörlerinin belirlenmesi ve koruyucu tıbbın ön plana çıkarılması, semptomlara değil; ana sebeplere odaklanarak kişiye özel sağlık yönetiminin planlanması ana farkları oluşturmaktadır.” dedi.

“İleri teknoloji kadar hekim yaklaşımı da çok önemlidir.”

Tedavilerde ileri teknoloji kadar hekim yaklaşımı da çok önemlidir diyen Uzm. Dr. Yıldıray Tanrıver; “Farkındalık yaratarak kişiye net, doğru ve anlaşılabilir bilginin verilmesi, uygulanan programların kişiye özel ve sürdürülebilir olması, iletişimin çift taraflı olarak sürdürülmesi mühimdir. Doğru kişiye doğru zamanda, doğru uygulamanın yapılması esastır. Bütüncül yaklaşımı ve fonksiyonel bakış açısını benimseyen, kişiyi 360 derece değerlendiren uzman hekimlerimizce oluşturulan konseylerde kişiye en uygun yaklaşım ve uygulamaların kararları verilmektedir.” şeklinde konuştu.