Pursaklar Belediyesinden Ödüllü E-Spor Turnuvası...

Sporda marka şehir olmak ve gençlerin sporun her dalında başarılı olabilmesi için çeşitli spor tesislerini ilçeye kazandıran Pursaklar Belediyesi, Valorant E-Spor turnuvası için kayıtları almaya başladı.
Başvuruların 2 Temmuz’da sona erecek olan turnuvada E-Spor severler, Valorant oyununu oynayacak. Valorant oyununu tek ya da takım olarak oynamak isteyen katılımcılar, https://turnuva.pursaklar.bel.tr/ adresi üzerinden kayıt yapabilecek.
Turnuva heyecanında ilk elemeler 3 Temmuz günü gerçekleşecek. Yarı finale yükselen katılımcılar 4 Temmuz’da mücadele verecek. 5 Temmuz Salı günü finale yükselen oyuncular, kozlarını canlı yayında paylaşacak.
‘‘E-Spor turnuvası ile bu alanda yetenekli olan sporcuları bir araya getiriyoruz’’
Okul stresini atmak isteyen gençleri E-Spor turnuvasına Davet eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘E-Spor turnuvası ile bu alanda yetenekli olan sporcuları bir araya getiriyoruz. Amacımız her alanda başarılı sporcular yetiştirmek. Bunun içinde düzenleyeceğimiz E-Spor turnuvası ile gençlerimizin gelişim sağlamaları için gerekli desteği ve teşviki veriyoruz. Pursaklar Belediyesi olarak düzenlemiş olduğumuz ödüllü E-spor turnuvamıza tüm gençlerimiz davetlidir’’ dedi.
-- Göstermiş Olduğunuz İlgiden Dolayı Teşekkür Eder, Kolaylıklar Dileriz...
Pursaklar Belediyesi Basın-Yayın Müdürlüğü
Tel:444 9 709 -Direk hat: 0312 551 97 23 Twitter: @pursaklarbld www.facebook.com/pursaklar.bel.tr Tevfik İleri Mahallesi, Emek Caddesi No: 8 Pursaklar/Ankara
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.