29 Haz 2022 - 12:18- Belediyeler G: 29 Haz 2022 - 12:19

Pursaklar Belediyesi’nden Üretim Seferberliği

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Pursaklar Belediyesi’ne ait arazilerde üretim seferberliği başlatan Başkan Ertuğrul Çetin, tarım projeleri kapsamında nohut ve mercimek ekiminin yapıldığı alanda incelemelerde bulundu.
Pursaklar Belediyesi’nden Üretim Seferberliği mask
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 İlçe tarımının geliştirilmesi ve çiftçilerin ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlamak,  sağlıklı nesiller ve sağlıklı yarınlar için organik ürünlerin üretimi ve tüketimine destek olmak, vatandaşları ata tohumuna teşvik etmek için önemli çalışmalara imza atan Başkan Ertuğrul Çetin, belediyeye ait arazilere ekimini yaptıkları nohut ve mercimek tarlalarında incelemelerde bulundu.

Nohut ve mercimek ekiminin gerçekleştirildiği arazilerde nohut ve mercimek fidelerinin gelişimlerini inceleyen Başkan Ertuğrul Çetin, tamamen doğal ortamda, doğal koşullarda ve doğal katkılarla ürünlerin elde edileceğini ifade etti.  

‘‘Ekelim, biçelim geleceğe güvenle ilerleyelim’’

Tarıma, üretime, üreticiye büyük önem verdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Boş arazilerimize, nohut ve mercimek ektik. Hasat sonrası elde edeceğimiz ürünleri Aşevimizde değerlendirerek, afet bölgelerinde, Dede-Torun evlerimizdeki büyüklerimize, evinde yemek yapamayan ihtiyaç sahiplerine, sabah işe yetişmeye çalışanlara, Kütüphanedeki gençlerimize ikram edeceğiz. Ekelim, biçelim geleceğe güvenle ilerleyelim’’ dedi.  

 

29 Haz 2022 - 12:18 - Belediyeler

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