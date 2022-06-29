29 Haz 2022 - 12:24- Gündem G: 29 Haz 2022 - 12:25

Beypazarı’nda Ankarakart Dönemi Başlıyor...1 Temmuzdan İtibaren...

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EGO Genel Müdürlüğü tarafından toplu taşıma araçlarında ANKARAKART kullanımının kent genelinde yaygınlaşması için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Beypazarı’nda Ankarakart Dönemi Başlıyor...1 Temmuzdan İtibaren... mask
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ANKARA (İGFA) - Beypazarı-Ankara hattında hizmet veren 22 adet Özel Toplu Taşıma Aracı’nda (ÖTA) Elektronik Ücret Toplama Sistemi kurulumu tamamlandı. Beypazarı ilçesinde 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren “ANKARAKART” kullanılmaya başlanacak. Ankara Büyükşehir Belediyesi, ANKARAKART kullanımının kent genelinde yaygınlaşması için çalışmalarını hızlandırdı.

Çevre ilçelerde hizmet veren Özel Toplu Taşıma Araçlarında (ÖTA) ANKARAKART kullanımı her geçen gün artarken, 1 Temmuz 2022 Cuma gününden itibaren Beypazarı-Ankara hattında hizmet veren 22 Özel ÖTA’da ‘ANKARAKART’ kullanılmaya başlanacak.

BEYPAZARI’NDA 22 ÖTA'DA ANKARAKART GEÇERLİ OLACAK

Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda harekete geçen EGO Genel Müdürlüğü, elektronik ücret toplama sistemi olan ANKARAKART kullanımının Beypazarı’nda da geçerli olması için araçlarda validatör sisteminin kurulumunu tamamladı.

Daha önce Çubuk-Ankara hattında 59, Akyurt-Ankara hattında 37, Elmadağ-Ankara hattında 19, Kahramankazan-Ankara hattında 30, Sirkeli-Ankara hattında 12, Lalahan-Ankara hattında 16, Hasanoğlan-Ankara hattında 18, Oyaca-Ankara hattında 6, Kalecik- Ankara hattında 12, Polatlı-Ankara hattında 35, Polatlı-Haymana hattında ise 3 adet olmak üzere 247 ÖTA’da ‘ANKARAKART’ kullanılmaya başlanırken, 1 Temmuz’dan itibaren Beypazarı ilçesinde 22 ÖTA’nın da eklenmesiyle bu sayı 269’a yükselecek.

29 Haz 2022 - 12:24 - Gündem

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