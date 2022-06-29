29 Haz 2022 - 16:14- Sağlık

Kronik Migren Nedir, Nasıl Geçer? Dikkat Eğer Sizde Ayın Yarısı Baş Ağrısı İle Geçiriyorsanız...

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29 Haziran Dünya Kronik Migren Farkındalık Günü’nde hastalıkla doğru mücadele için ipuçlarını paylaşan Küresel Migren ve Ağrı Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Derya Uludüz, hastalığın doğru yönetimi için baş ağrısı konusunda uzman hekime başvurmanın önemine vurgu yaptı.
Kronik Migren Nedir, Nasıl Geçer? Dikkat Eğer Sizde Ayın Yarısı Baş Ağrısı İle Geçiriyorsanız... mask
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Son yıllarda sıklığı artış gösteren kronik migren; kişinin fiziksel ve mental performansını büyük oranda etkileyen, günlük yaşam aktivitelerini kısıtlayan ciddi bir tablo. Türkiye’de yaklaşık 1 milyon hastanın yaşamı kronik migren nedeniyle olumsuz etkileniyor. Kişilerin sosyal hayatında çok ciddi sıkıntılara yol açabilen hastalık, iş hayatlarını da son derece olumsuz etkileyebiliyor. Araştırmalara göre, migrene bağlı baş ağrısı önemli ölçüde iş gücü kaybına da sebep oluyor.1

Toplumda yüzde 1,4 - 2,2 oranında görülen kronik migrenin tanısının, kişinin bir ay içinde baş ağrısı yaşadığı gün sayısı ile ilişkili olduğunu anlatan Küresel Migren ve Ağrı Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Derya Uludüz, “Kronik migrende hasta en az 3 ay boyunca ayda 15 gün ve üzerinde baş ağrısı ile karşı karşıya kalır ve bu baş ağrılarının en az 8’i migren belirtilerini içerir. Ağrı dönemlerine sıklıkla depresyon, anksiyete ve farklı kronik ağrı tipleri de eşlik eder. Bütün bu semptomlar, kişinin hayatını son derece olumsuz etkiler.” diye konuştu. 

“Migren, hele ki kronik migren üretkenlik dönemindeki nüfusta en fazla engelliliğe yol açan hastalık” 

Küresel Migren ve Ağrı Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Saime Füsun Mayda Domaç ise, migren hastalığının ekonomik boyutlarına dikkat çekti. Domaç, “Türkiye’de migrenin hasta başı doğrudan tıbbi maliyeti 3 bin TL’nin üzerinde, toplam ekonomik yükü ise yaklaşık 27,9 milyar TL. Ülkemizde migrene yönelik toplumsal farkındalığın ve yenilikçi tedavilere erişimin artmasıyla birlikte migrenin gerek ülke ekonomimiz gerekse sosyal güvenlik sistemimiz üzerindeki ekonomik yükü azaltılabilir.” dedi. 

“Hastalığın doğru yönetimi için baş ağrısı uzmanına başvurmak önemli” 

Prof. Dr. Derya Uludüz ve Prof. Dr. Saime Füsun Mayda Domaç’ın verdiği bilgilere göre, kişilerin migrenin günlük yaşamlarını ne sıklıkta etkilediği ve ayda kaç gün baş ağrısı yaşadıklarıyla ilgili kayıt tutmaları önem taşıyor. Uludüz, hastalıkla mücadele için uzman hekime başvurmanın önemine de değindi. “Bir ayın yarısını ya da yarısından fazlasını baş ağrısı ile geçiriyorsanız, kronik migreniniz olabilir.

Ağrı ile mücadelenin etkin bir şekilde yönetilebilmesi için, kronik migrene doğru ve zamanında tanı koyulması büyük önem taşıyor. Araştırmalara göre, kronik migrende her 10 hastanın 7’si yanlış tanı almakta ve çoğu hasta uygun tedaviyi alamamaktadır. Baş ağrısının karakterine ve süresine göre en doğru tanıyı baş ağrısı alanındaki uzman bir hekim koyabilir.” dedi. 

Kronik migrenle ilgili detaylı bilgilere https://www.kronikmigren.com/ adresinden ulaşabilirsiniz.

29 Haz 2022 - 16:14 - Sağlık

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