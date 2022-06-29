29 Haz 2022 - 21:57- Gündem

'Villa tatili' arama motorlarının gözdesi

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Yaşanan pandemi süreci, orman yangınları ve Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiren turizm sektörü, 2022 yılı yaz sezonuna büyük beklentiler ile girdi. Google’da villa tatili aramaları yüzde 82 oranında arttı.
'Villa tatili' arama motorlarının gözdesi mask
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İSTANBUL (İGFA) - Neredeyse her sektör için büyük önem arz eden dijital pazarlama stratejilerinin özellikle turizm sektörü için zorunluluk haline geldiğinin altını çizen Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, dijital pazarlama stratejilerinden hedefleme ve biletleme yöntemlerine dikkat çekti.

Bu süreçte tatil alışkanlıklarının da değiştiğine dikkat çeken Kaplan, geçen sene yüzde 63 olan Google villa aramalarının bu yıl yüzde 82 oranında artış gösterdiğini belirtti.

Geçen yıl Google aramalarında yüzde 63 oranında villa tatillerinin araştırıldığını kaydeden Kaplan, "Bu yıla baktığımızda bu oranın yüzde 82’ye ulaştığını görüyoruz. Tatil kararlarında genellikle ebeveynler karar verici olsa da yönlendirici unsur, ailenin küçük bireyleri. 12-22 yaş arası kullanıcılar genellikle Tiktok’ta zaman harcadığı için tatil reklamları da bu mecra baz alınarak yapılmalı. Sektörün en önemli pastasına sahip olan sağlık turizmi, dijital reklam pazarından da en fazla paya sahip. Özellikle Ortadoğu ve Amerika’dan saç ekimi ve estetik kliniği için ülkemiz çok fazla turist ağırlıyor. Kurumsal kongreler ve şirket tatilleri için ise Linkedn üzerinden yapılan reklamlar, hedef kitleye doğrudan ulaşmamızı sağlıyor” diye konuştu.

29 Haz 2022 - 21:57 - Gündem

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