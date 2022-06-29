29 Haz 2022 - 21:57- Gündem

'Girişimci Kadın Liderler'e başvurular başladı

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Girişimci Kadın Liderler Programı’nın 2022 dönemi için başvuru süreci başladı.
'Girişimci Kadın Liderler'e başvurular başladı mask
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İSTANBUL (İGFA) - Uluslararası alanda denetim, danışmanlık, vergi, strateji ve kurumsal finansman hizmetleri sunan EY’ın düzenlediği ve küresel çapta 15. yılını kutlayan Girişimci Kadın Liderler Programı (EY Entrepreneurial Winning Women Programı), Türkiye’de bu yıl altıncı kez düzenleniyor.

EY Türkiye, girişimci kadınları uluslararası pazarlarda etkin faaliyet göstermeye ve rekabet etmeye hazırlamayı amaçlayan program kapsamında bugüne kadar toplam 50 kadın girişimciye destek verdi.

Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da EMEIA Bölgesi (Avrupa, Orta Doğu, Hindistan ve Afrika) genelinde düzenlenecek EY Girişimci Kadın Liderler Programı’na katılmak isteyen kadın girişimciler, başvurularını 12 Ağustos 2022 tarihine kadar yapabilecek.

Başvuruların bağımsız bir jüri tarafından değerlendirilmesinden sonra seçilecek olan kadın girişimcilere, program kapsamında ücretsiz eğitimler ve destekler sağlanacak.

EY Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı Müge Tan Belviso, kadın girişimcilerin inovasyon gücüne odaklandıklarını belirterek, söz konusu programla kadın girişimcilere liderlik becerilerinin yanı sıra ihtiyaç duydukları temel alanlarda bilgi ve yeteneklerini geliştirme, finansal ve hukuksal konularda danışmanlık alma, güçlü bir girişim ve iletişim ağının parçası olma fırsatı sunacaklarını söyledi.

29 Haz 2022 - 21:57 - Gündem

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