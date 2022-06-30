30 Haz 2022 - 16:05- Belediyeler

Sincan Belediyesi Budama Sanatı İle Parkları Güzelleştiriyor...

ABONE OL Google News Sayfamız

“Yemyeşil bir Sincan” için özveriyle çalışmalarını sürdüren Sincan Belediyesi parklardaki ağaçlara yaptığı sanatsal uygulamalarla da ilçeye eşsiz bir güzellik kazandırıyor.
Sincan Belediyesi Budama Sanatı İle Parkları Güzelleştiriyor... mask
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Ağaçlar, çiçekler Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin marifetiyle birer sanat eserine dönüşüyor. Sincan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğüne bağlı ekipler yeşil alanların temiz tutulması, hastalıklı dal ve yaprakların temizlenmesi, bitki köklerinin havalandırılması, yabani otlarla mücadele gibi yeşil alanların gereksinimi olan tüm işlemleri her yıl düzenli olarak yapıyor. Rutin hizmetlerin yanı sıra kent estetiğine de önem veren Sincan Belediyesi yaptığı çevre düzenlemelerini adeta sanata çeviriyor. 

Bir yandan vatandaşların nefes alabileceği park ve yeşil alanlar oluştururken, diğer yandan da farklı uygulamalarla ilçeye renk katılıyor. Ağaçlar bir heykeltıraş gibi özenle budanarak birbirinden güzel sanat eserlerine dönüşüyor. Düzenli aralıklarla budama işlemi yapılarak ağaçların form ve görsel güzelliklerini uzun yıllar koruması sağlanıyor. Park ve yeşil alanlarda sanata dönüşen ağaçlar vatandaşların fotoğraf karelerini de süslüyor. 

30 Haz 2022 - 16:05 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
2. Pursaklar Çocuk Şenliği Başlıyor! mask
2. Pursaklar Çocuk Şenliği Başlıyor!
Mamak Futbol Takımı Liderliği Elden Bırakmadı... mask
Mamak Futbol Takımı Liderliği Elden Bırakmadı...
Pursaklar’da Çocuklar Hamle Yaptı... Nezaket Kreş 2. Satranç Turnuvası düzenledi! mask
Pursaklar’da Çocuklar Hamle Yaptı... Nezaket Kreş 2. Satranç Turnuvası düzenledi!
Çankaya'da Dünya Gençleri İklim Krizini Konuştu... mask
Çankaya'da Dünya Gençleri İklim Krizini Konuştu...
Sincan Belediyesi Budama Sanatı İle Parkları Güzelleştiriyor... mask
Sincan Belediyesi Budama Sanatı İle Parkları Güzelleştiriyor...
Mamak'ta “Okuma Yazma Bilmeyen Kalmasın” mask
Mamak'ta “Okuma Yazma Bilmeyen Kalmasın”
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL