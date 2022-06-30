30 Haz 2022 - 11:24- Gündem G: 30 Haz 2022 - 11:25

Taciz Ateşlerine Misliyle Yanıt: 29 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!

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ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ettiğini duyurdu.
Taciz Ateşlerine Misliyle Yanıt: 29 Terörist Etkisiz Hale Getirildi! mask
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Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1542410414524440576

30 Haz 2022 - 11:24 - Gündem

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Taciz Ateşlerine Misliyle Yanıt: 29 Terörist Etkisiz Hale Getirildi! mask
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