Taciz Ateşlerine Misliyle Yanıt: 29 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!

Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 29 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1542410414524440576