30 Haz 2022 - 11:32- Belediyeler G: 30 Haz 2022 - 11:33

Pursaklar’da Çocuklar Hamle Yaptı... Nezaket Kreş 2. Satranç Turnuvası düzenledi!

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Nezaket Kreş Okulundaki Satranç turnuvasına katılan minik öğrenciler, müsabakalar esnasında birbirleriyle kıyasıya yarışarak, oyunda kendilerini bir adım öne taşıyacak stratejik hamleleriyle izleyenleri kendilerine hayran bıraktı.
Pursaklar’da Çocuklar Hamle Yaptı... Nezaket Kreş 2. Satranç Turnuvası düzenledi! mask
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Çekişmeli geçen 2. Satranç turnuvasında, yarışma sonucunda dereceye giren yarışmacılara, Başkan Ertuğrul Çetin tarafından gönderilen ödüller, düzenlenen törenle eğitmenler tarafından çocuklara takdim edildi. 

‘‘Nezaket Kreş 2.Satranç Turnuvası’nda yaptıkları bitirici hamleleri ile dereceye giren bütün miniklerimizi tebrik ediyorum’’ 

Nezaket Okullarında çocuklarının gelişimine yönelik önemli etkinliklere imza attıklarını belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Nezaket Kreşimizde yıl içerisinde miniklerimize satranç dersi vererek, yılsonunda turnuva gerçekleştirdik. Çocuklarımızın sıcak bir ortamda eğlenirken birbirleriyle kıyasıya yarışmaları ve gelişim sağlamaları bizim için çok önemli. Nezaket Kreş 2.Satranç Turnuvası’nda yaptıkları bitirici hamleleri ile dereceye giren bütün miniklerimizi tebrik ediyorum’’ dedi.

30 Haz 2022 - 11:32 - Belediyeler

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