30 Haz 2022 - 11:46- Belediyeler G: 30 Haz 2022 - 11:47

Mamak Futbol Takımı Liderliği Elden Bırakmadı...

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Mamak Belediyesi Futbol Takımı Amatör Süper Lig 3. maçında Tarım Kredi Spor Kulübü ile karşı karşıya geldi.
Mamak Futbol Takımı Liderliği Elden Bırakmadı... mask
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19 Mayıs Stadyumunda hayli çekişmeli geçen maçta rakip takımlar kazanmak için oynadı. İlk gol Tarım Kredi Spor Kulübünden geldi. İkinci yarının ilk başlarında ise gülen taraf Mamak Belediyesi Futbol Takımı oldu. Yeşil Beyazlılar, 47.dk’da Keita’nın golüyle beraberliği yakaladı. Kaleciyle karşı karşıya net pozisyonlar da yakalayan Mamak Belediyesi Futbol Takımı, ancak öne geçecek golü bulamadı. Berabere (1-1) biten maçla Mamak Belediyesi Futbol Takımı grup liderliğini sürdürdü. 

“Her maçta kazanmak için oynuyoruz” 

Maçın ardından değerlendirme yapan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Mamak Belediyesi Futbol Takımımız rakibiyle berabere kalmasına rağmen grupta liderliğini sürdürüyor. Takımımız her maçta kazanmak için oynuyor. Ben futbol takımımızın ilçemize her zaman başarılarıyla gurur yaşatacağına inanıyorum” dedi.

30 Haz 2022 - 11:46 - Belediyeler

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