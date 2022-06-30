30 Haz 2022 - 11:56- Belediyeler G: 30 Haz 2022 - 11:57

Pursaklar Belediyesi Kastamonu’da Yaraları Sarıyor...

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Pursaklar Belediyesi, tüm ekip ve ekipmanlarını geçtiğimiz sene olduğu gibi bu senede şiddetli yağışların ardından sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’ya seferber etti.
Pursaklar Belediyesi Kastamonu’da Yaraları Sarıyor... mask
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Yoğun yağışlar nedeniyle ilçe halkının herhangi sıkıntı yaşamaması için gerekli önlemleri alan ve Akyurt’ta yaşanan sel felaketine anında ekiplerini seferber eden Pursaklar Belediyesi, geçen sene olduğu gibi bu senede yaşanan sel felaketi sonrası zor günler geçiren Kastamonu’da vatandaşların yaralarını sarmak amacıyla belediyenin bütün imkânlarını seferber etti.

Pursaklar Belediyesi, Kastamonu'da yoğun yağışların ardından meydana gelen sel felaketinin ardından temizlik çalışmalarına destek olmak için personel ve iş makinalarını afet bölgesine destek amacıyla gönderdi. 

‘‘Güzel ülkemizin neresinde bir afet olsa her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz’’

Kastamonu’daki yaraları birlikte sarmak amacıyla iş makinalarını afet bölgesine sevk ettiklerini ifade eden Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Güzel ülkemizin neresinde bir afet olsa her zaman yanlarında olmaya çalışıyoruz. Kastamonu’ya yola çıkan iş makinelerimiz bölgede yaraları sarmaya yardımcı olacak. Personelimize kolaylıklar diliyor, kazasız belasız işlerini yaparak gelmeleri için dua ediyoruz’’ dedi.

30 Haz 2022 - 11:56 - Belediyeler

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