Gölbaşı Mogan Gölü’ne Bırakılan Atıklar Sanat Eserine Dönüştürüldü…

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in talimatlarıyla farkındalık yaratma ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla hayata geçirilen Balık Heykel Projesi tamamlandı. Hacı Bayramı Veli Üniversitesi iş birliğiyle ve Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla 49 günde tamamlanan çalışmanın ardından tamamen atık malzemeden yapılan Balık Heykel, Mogan Gölü’ne bırakıldı. Programa; Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gültekin Akengin katıldı.



“Amacımız farkındalık yaratmak”

Hacı Bayramı Veli Üniversitesi Öğretim Üyeleri ve öğrencilerinin ellerinde sanat eserine dönüşen proje hakkında konuşan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek “Allah bize iki tane göl vermiş. Mogan ve Eymir Gölleri ama biz bunları yeterince korumuyoruz. Biz bu farkındalığı ilk yapmaya başladığımızda ilçedeki öğrencilerimizle birlikte yapmayı planladık. Ama okullar tatil olduğu için yapamadık. Okullar açılır açılmaz bu farkındalığı yapacağız. Mogan Gölümüzü temizledik. Türkiye’nin en temiz ve güzel göllerinden biri haline geldi.

Balık heykelimizi gölden çıkan atıklar ve Gölbaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün içinden çıkan hurdalardan, Hacı Bayramı Veli Üniversitesi Öğretim Üyelerinin destekleriyle yapıldı. Göle bırakmamızın nedeni de insanlarımızda merak uyandırarak, bir farkındalık oluşturmaktır” dedi.

“Ankara’nın en güzel ilçelerinden olan Gölbaşı’nda başkanımızın çevre bilinci oluşturma konusundaki heyecanını görünce bizde bir çalışma yapalım istedik” açıklamasında bulunan Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gültekin Akengin ise sözlerine şunları ekledi: “Atık malzemeden yapılan Balık Heykel Projesi ile de başlamış olduk. Bunun devamını da getirmeyi arzu ediyoruz.”

Gölbaşı Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çalışanı ise vatandaşlara seslenerek, “Gölbaşımızı ve çevremizi temiz tutalım. Birbirimize yardımcı olarak Gölbaşımızı daha temiz bir hale getirelim” dedi.