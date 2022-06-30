Mamak'ta Müzik Dolu Gecede Enstrümanlarını Konuşturdular...

Musiki Muallim Mektebi’nde eğitim gören enstrümantal öğrencileri, yıl sonu müzik şöleninde hünerlerini sergiledi. Notalarla dans eden öğrenciler, büyük alkış aldı. Doğu batı sentezinin yaşandığı gecede bir yandan bağlama kursu öğrencileri sazlarının teline vurdu, diğer yandan gitar kursu öğrencileri çaldıkları parçalarla doyumsuz bir gece yaşattı. Keman, piyano kursiyerlerinin resitali de dinlemeye değerdi. Enstrümantal Öğrencileri ile İcra Konserine seyirciler de alkışlarıyla eşlik ettiler.

“Sanatla iç içe olmalarını temenni ediyorum”

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, bu özel gecede kursiyerleri yalnız bırakmadı. Başkan Murat Köse yaptığı konuşmada “Mamak’ı kültür sanat şehri yapmak için çalışıyoruz. Türkiye’nin ilk konservatuarı olan Musiki Muallim Mektebi’ni de bu yüzden yeniden canlandırdık, kültür sanat etkinlikleriyle, kurslarıyla siz değerli Mamaklı hemşerilerimizin hizmetine sunduk. Görüyoruz ki Musiki Muallim Mektebi’nin kıymetli öğrencileri de bu emeklerin karşılığını vermişler. Ben birbirinden güzel eserleri ustalıkla icra eden çocuklarımızı, gençlerimizi kutluyorum. Bir ömür sanatla iç içe olmalarını temenni ediyorum” dedi.