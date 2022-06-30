EPDK Açıkladı; Temmuz Ayında Elektrik Fiyatlarına...

Kurumdan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün yapılan kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır" denildi. Hatırlanacağı gibi elektriğe son olarak tarife döneminden önce 1 Haziran 2022’de zam yapılmıştı. Konut abonelerinin tarifesine yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise yüzde 25 artış uygulanmıştı.