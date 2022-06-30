Kurumdan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün yapılan kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır" denildi. Hatırlanacağı gibi elektriğe son olarak tarife döneminden önce 1 Haziran 2022’de zam yapılmıştı. Konut abonelerinin tarifesine yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise yüzde 25 artış uygulanmıştı.
30 Haz 2022 - 16:09- Gündem
EPDK Açıkladı; Temmuz Ayında Elektrik Fiyatlarına...
ANKARA (İGFA) -Elektrik Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK), elektrik fiyatlarında tarife yenileme dönemi olan Temmuz ayında yeni bir zam yapılmayacağını açıkladı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.