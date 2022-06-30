30 Haz 2022 - 16:09- Gündem

EPDK Açıkladı; Temmuz Ayında Elektrik Fiyatlarına...

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ANKARA (İGFA) -Elektrik Piyasası Denetleme Kurulu (EPDK), elektrik fiyatlarında tarife yenileme dönemi olan Temmuz ayında yeni bir zam yapılmayacağını açıkladı.
EPDK Açıkladı; Temmuz Ayında Elektrik Fiyatlarına... mask
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Kurumdan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Bugün yapılan kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır" denildi. Hatırlanacağı gibi elektriğe son olarak tarife döneminden önce 1 Haziran 2022’de zam yapılmıştı. Konut abonelerinin tarifesine yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise yüzde 25 artış uygulanmıştı.

30 Haz 2022 - 16:09 - Gündem

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