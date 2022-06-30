KazanBelNet Türkiye Markası Olma Yolunda İlerliyor...

Kahramankazan Belediyesi, ilçedeki internet alt yapısının yetersiz olduğu noktalarda yaşanan şikâyetler üzerine, ev ve iş yerlerinde interneti olmayan vatandaşları internetle buluşturmak için harekete geçerek, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. 2 buçuk yıl önce Türkiye'de ilk kez bir belediye tarafından hayata geçirilen uygulama ile internet servis sağlayıcılığı ve alt yapısı hizmeti veren KazanBelNet Şirketi'ni kurdu.

KazanBelNet, internet servis sağlayıcılığı ve alt yapısı hizmeti veriyor. KazanBelNet, bu kapsamda internet erişimi için belediye hizmet binası ve ilçedeki birçok noktaya vericiler ve teknik ekipmanlar yerleştirdi. Şirkette görev yapan teknik personeller eğitilerek, müşteri ve abone hizmetleri için bir çağrı merkezi de kuruldu. Ayrıca, yazılım ofisini de kuran şirket, kendi orijinal yazılımını da hazırladı.

KazanBelNet bu kapsamda, ilçede internet alt yapısı olmayan dış mahalleler de (köyler) dahil en ücra noktalarda bile vatandaşlara internet erişimi hizmeti veriyor. KazanBelNet bireysel kullanıcıların yanı sıra, Türkiye'nin en önemli sanayi kümelenmelerinden biri olan ilçe sınırlarındaki Saray bölgesinde bulunan fabrika ve sanayi kuruluşlarına da "metro internet" hizmeti sunuyor. Bu hizmet sayesinde, internet alt yapısındaki yetersizlik nedeniyle sorun yaşayan sanayicilerin yüzü gülüyor. Kurulmasının ardından ilçede 4 bin aboneye ulaşmayı başaran KazanBelNet, Kahramankazan'ın ardından Ankara kent merkezinde de hizmet vermeye başladı.

Serhat Oğuz’dan Asım Balcı’ya plaket

KazanBelNet’in, Ankara kent merkezindeki son abonesi ise Altındağ Belediyesi oldu. Abonelik işlemlerini tamamlayan Altındağ Belediyesi, KazanBelNet’i kullanmaya başladı. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Altındağ Belediye Başkanı Serhat Oğuz’u ziyaret ederek, KazanBelNet ailesine katılmalarından dolayı plaket takdim etti.

Başkan Balcı, KazanBelNet’e abone olmaktan dolayı son derece mutlu olduklarını belirterek, “Öncelikle, Kahramankazan Belediye Başkanımız Serhat Oğuz ve ekibini böylesine anlamlı ve özel bir projeyi hayata geçirdikleri için tebrik ediyorum. Biz de artık belediyemizde KazanBelNet kullanmaya başladık. Belediyelerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. KazanBelNet ailesine bundan sonraki yolculuğunda başarılar diliyorum” dedi.

Ankara’dan sonra Türkiye markası olacağız

Başkan Oğuz da, KazanBelNet’in internet servis sağlayıcılığı alanında Türkiye’de bir belediye tarafından kurulan ilk ve tek şirket olma özelliğini taşıdığını belirterek, şirketin faaliyete geçeli kısa bir süre olmasına karşın 4 bin aboneye ulaşmayı başardığını söyledi. Vatandaşın konforu ve refahı için üzerlerine ne düşerse yapmaya gayret ettiklerini ifade eden Oğuz, “58 bin nüfuslu sürekli gelişen, büyüyen ve önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yapan bir ilçeyiz. KazanBelNet sayesinde vatandaşlarımız hem internete bağlanırken hem de interneti kullanırken kazanmış oluyor.

Çünkü daha hızlı interneti daha ucuz fiyata sunuyoruz. KazanBelNet ile önce ilçemizde internet erişiminin olmadığı nokta bırakmadık. Şimdi Ankara’daki aboneliklerimizi gerçekleştiriyoruz. Desteklerinden dolayı değerli Başkanımız Asım Balcı’ya ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ankara’nın ardından Türkiye genelinde bir marka olacağız ve müşterilerimizle buluşacağız” diye konuştu.