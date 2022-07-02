Google.org Desteği ile Türkiye Startup Platformu Kuruluyor...

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Google.org’un desteğiyle, Türkiye startup ekosistemini güçlendirecek ve Türkiye’nin “startup gücü”nü tek bir çatı altında toplayacak Türkiye Startup Platformu’nu hayata geçiriyor. Platform, Türkiye’de faaliyet gösteren startupları kayıt altına alarak, gelişimlerini izleyecek ve görünürlüklerini artırarak, onları yatırımcılar ve müşterilerle buluşturacak.

Hazırlanacak internet uygulaması üzerinden erişilecek platformda startuplar, ekiplerini beyan edebilecek, ürün ve hizmetlerini sergileyebilecek, ticarileşme ve büyüme yolunda ihtiyaç duydukları yatırım, müşteri, eğitim ve mentorluk hizmetlerini platform çatısı altında sunulacak hizmetlerden karşılayabilecek.

Hisarcıklıoğlu: “Anadolu coğrafyasını, yeni fikirlerin merkezi haline getireceğiz”

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: Cumhuriyetimizin 100. yılına yaklaşırken, bu toprakları teknoloji odaklı girişimcilerin merkezi haline getirmek için yeni bir projeye başladık. Ülkemiz startuplarını kayıt altına alacak, gelişimlerini izleyecek ve desteğe ihtiyaç duyduklarında yanlarında olacağız. Bir tırtıl, kelebeğe dönüşürken nasıl kozaya ihtiyaç duyuyorsa, startuplar büyük işletmelere dönüşürken bu platform onların kozası olacak.

Her bir fikri ayrı bir kozaya alacak, bu kozada onları ticari hayata hazırlayacak ve ardından yuvadan ayrılarak her birinin dev işletmelere dönüşmelerini dileyeceğiz. Yeni fikirleri hayata geçirecek ve bunları ticarileştirerek hep birlikte yeni zenginlik kaynakları, istihdam alanları oluşturacağız. Türkiye Startup Platformu ile ülkemizdeki girişimcilik ekosistemi daha da güçlendireceğiz. Startuplar konusunda faaliyet gösteren tüm kuruluşları, girişimleri ve uzmanları bu projeye katkı vermelerini, etkin katılımlarını bekliyorum.”

Yatırımcılar ve büyük ölçekli şirketler de platform da yer alacak

Günümüz dünyasında fikirlerin hayata geçirilmesinde yatırımcıların çok önemli payı olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, “bu projede portföy yönetim, girişim sermayesi ve yatırım şirketleri ile fonlar, finans kuruluşları ve büyük işletmelere de önemli hizmetler sağlanacak. Startup ekosisteminin buluşma noktası olacak Türkiye Startup Platformu Ocak 2023’te tüm tarafların kullanımına açacağız” dedi.



Keteloğlu: “Geleceğin insan kaynağı yenilik, inovasyon ve girişimcilikten beslenecek”

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu ise ülkenin genç nüfus ve girişimcilik kültürü sayesinde her geçen gün teknoloji ve inovasyon odaklı girişimlerin sayısının arttığını söylerken “Ülkemiz bu alanda çok büyük bir potansiyele sahip. Türkiye’den çıkan startuplar dünyada da görünür oluyor, yatırım alıyor. Dünyada indirilen oyunların yüzde 9’u Türkiye’deki oyun üreten firmalara ait” dedi.

Keteloğlu değerlendirmesinde şu görüşlere yer verdi: “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin öncülüğünde de bu ekosisteme önemli bir katkı sağlıyor olmanın mutluluğu içerisindeyiz. Teknoloji girişimciliğinin tüm aktörlerini kapsayacak Türkiye Startup Platformu’nun hayata geçmesi için Google.org aracılığıyla 500 bin dolarlık kaynak desteğinde bulunduk. Ülkemizde teknoloji ve inovasyon odaklı girişimlere, eğitim ve mentorluk desteği verilmesi ve bu girişimlerin yatırımcı ve sanayicilerle bir araya getirilmesi amacıyla hayata geçirilen Türkiye Startup Platformu bu alanda önemli bir kolaylaştırıcı olacak” ifadelerine yer verdi.

Google’ın Türkiye’de faaliyet gösterdiği 15 yılı aşkın sürede Türkiye’deki girişim ekosistemine sağladığı katkılara değinen Keteloğlu; bireylerin, özellikle de gençlerin, teknoloji ürün ve hizmetlere adaptasyonu anlamında kamu ve sivil toplumdaki iş ortaklarıyla birlikte önemli birçok projeye imza attıklarını ifade etti. Keteloğlu Google’ın girişimciliğe bakış açısını şu cümlelerle açıkladı: “Türkiye’de girişimlerin desteklendiği takdirde büyük başarılara imza atacağının bilincindeyiz.

Google Türkiye olarak bu bakış açısıyla girişimlerin ve fikirlerin potansiyellerine ulaşmasına ve uluslararası başarı hikâyelerine imza atmalarına her zaman destek oluyoruz. Google’ın desteğiyle kendi başarı hikâyelerini oluşturan girişimcilerin Google hizmet ve araçlarıyla büyümelerine ve globale açılmalarına ön ayak oluyoruz. Gençleri ve girişimleri dijital dünyaya hazırlıyor, ülkemizin dijital ekonomisinin global pazarlarla rekabet etmesi için çalışmaya devam ediyoruz.”

Projenin ilk ayağında politika önerileri ve eylem planı hazırlanacak

Projenin ilk kısmında startupların eğitim ve mentorluk ihtiyaçları belirlenecek ve ekosistemde yer alan paydaşlar ile bir araya gelinerek, startupların gelişmesinin önündeki engeller tespit edilecek. Startupların önündeki engelleri kaldıracak ve startupları destekleyecek politika önerileri ve eylem planı oluşturularak kamu kurumları ile paylaşılacak. Eylem planının ardından, platform Ocak 2023’te startupların erişimine açılacak.

Türkiye startup ekosisteminin buluşma noktası

Startuplar; yatırımcılar, müşteriler, teknik ekipler, inovasyon ve hızlandırma programları ve eğitim ile mentorluk hizmetleri de dahil olmak üzere ihtiyaç duydukları birçok imkanı platform aracılığı ile karşılayabilecek. Startuplar ayrıca platform çatısı altında oluşturulacak metaverse buluşma noktası ile birbirleriyle iletişim kurabilecek ve fikir alışverişinde bulunabilecekler. İlave olarak projede yeni nesil topluluk yönetim araçlarıyla bir startup topluluğu oluşturulması planlanıyor.