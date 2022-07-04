C Vitamini İhtiyacının Yüzde 16'sını Karşılıyor...Uzmanlar Sağlıklı Yaşam İçin Nar Suyu Tüketilmesini Öneriyor...

Nar, sahip olduğu yüksek besin değeri ve lezzeti ile insan sağlığına çok fazla faydası olan bir meyve olmakla birlikte, meyve suyu olarak tüketildiğinde de tam bir şifa deposu olarak görev yapar. İçeriğinde bulunan birçok yararlı biyoaktif bileşen sayesinde narı çok güçlü bir antioksidan olarak nitelendiren uzmanlar, nar meyvesinin ve suyunun mutlaka tüketilmesi gerektiğini belirtiyor.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, günde 100 ml. nar suyu tüketmenin yetişkin bir insanın günlük C vitamini gereksiniminin yüzde 16’sını karşılayabileceğini söyledi. Ayrıca nar suyunda yoğun olarak B vitamini ve potasyum olduğuna da vurgu yapan İnanç, “Nar suyu özellikle içerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor” ifadelerini kullandı.

Nar suyu ile sağlıklı kalın!

Bağışıklık sisteminin hastalıkları önleme konusunda son derece önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. İnanç, narın faydalarıyla ilgili şu bilgileri verdi: “Son yıllarda, hastalıklara karşı kullanılan ilaçlara gelişen direnç, bilim insanlarını doğal antiviral moleküller üzerinde araştırma yapmaya teşvik etmiştir.

Bu doğal moleküllerden en önemlisi de içerdiği antioksidanlar nedeniyle nar ve nar suyudur. Nar polifenol özütünün etkisini incelemek amacıyla yürütülen bir çalışmada, narda bulunan antioksidan özellikli polifenollerin, virüslerin kırmızı kan hücrelerinde kümeleşmesini önlediği gösterilmiştir. Sonuç olarak, her mevsim yeterli ve dengeli beslenmenin yanı sıra, hastalıklardan korunmak için nar suyu tüketiminin yararlı olabileceğini unutmamak gerekiyor”.