04 Tem 2022 - 16:22- Sağlık

Gerçek Suçlu Şeker Mi? Şeker Dişlerimiz İçin Tehlikeli Mi Yoksa Bu Sadece Bir Efsane Mi?

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Hepimize çok küçük yaşlardan itibaren şekerin ne kadar tehlikeli olduğu öğretildi. Oysa şeker tek başına anılmasına rağmen aslında çürük için gerekli etkilerden yalnızca biridir.

Gerçek Suçlu Şeker Mi? Şeker Dişlerimiz İçin Tehlikeli Mi Yoksa Bu Sadece Bir Efsane Mi? mask
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Öyleyse tek başına masum görünen şeker nasıl oluyor da bu kadar öne çıkıyor? Okyanus Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği’nden Diş Hekimi Yunus Dener, “Dişlerimiz için kötü olan şeker, tek başına suçlu değildir; asıl suçlu şekeri en az bizim kadar seven bakterilerdir” diyor. 

Diş Hekimi Yunus Dener, bu konuda şu bilgileri verdi: “Şekerin dişlerimiz için doğrudan kötü olmasından ziyade ağzımızda yaşayan ve üreyen Streptokok (Streptococcus) olarak bilinen bakteriler asıl bilinmesi gereken husustur. Streptokok, damak tadımız kadar şekeri çok sever.  

Ağzımıza şeker attığımız zaman ortamdaki bakteriler adeta bir beslenme çılgınlığı yaşar. Yani, şeker dişlerimizde ne kadar uzun süre kalırsa, bakterilerin beslenmesi için o kadar fazla zaman kalır. Beslenirken ise diş çürümesinin diğer suçluları olan asitler salgılanmaya başlar. Asitler diş minesini yiyip bitirerek, çürüklere ve benzeri sorunlara zemin hazırlayacaktır. Yani önlem yoksa çürük var demektir.  

Şekerler ve onu yiyen bakteriler arasında bir tampon oluşturmak genellikle tükürüğümüzün işidir. Bu nedenle çok miktarda şeker alındığında, diş çürümelerini önlemek için dişlerimizi fırçalamak ve durulamak gerekir. Bu yöntem, tükürüğün almadığı fazla şekerleri temizler ve ağızda kalan bakterileri yok etmeye yardımcı olur. Diş fırçasıyla ulaşılması çok daha zor olan diş ve diş etlerindeki bakterileri gidermek için ise günde bir kez diş ipi kullanmaya özen gösterin.  

Ağzımızı şekerlerden temizlemeye yardımcı olacak diğer yöntemlerden biri de topikal florürler ve gargara kullanmaktır. Antibakteriyel elementler içeren ve dişleri çürüten zararlı bakterileri uzak tutmaya yardımcı olan bazı sakız çeşitleri de vardır. Özetle, şekerin dişlerimiz için ne kadar kötü olduğu sorusu sadece şeker tarafından değil, yiyen tarafından da belirlenir. İzin verirsek şeker dişlerimiz için kötüdür.  

O HALDE GÜNDE NE KADAR ŞEKER TÜKETEBİLİRİZ? 

Şeker tüketimi aşırı miktarda olmamak veya gün içerisindeki sıklığı aşırıya kaçmamak kaydıyla büyük bir problem değildir. Bir noktaya değinmeden geçmeyelim: Dişlerinizi temiz tuttuğunuzdan eminseniz ancak fazla kilo aldığınızı hissediyorsanız o zaman yine endişelenmelisiniz. Sağlıklı bir diyet için günde yaklaşık 150 kaloriden fazla şeker (yaklaşık dokuz çay kaşığı) tüketmemeniz gerektiğini lütfen aklınızdan çıkarmayın. Elbette diş ve diş etlerinizin rutin temizliği ve muayenesi için diş hekiminizle düzenli kontroller planlamayı da ihmal etmeyin.” 

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04 Tem 2022 - 16:22 - Sağlık

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