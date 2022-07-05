Etimesgut Belediyesi İşçisinden Örnek Davranış! Altın ve Para Dolu Çantayı Sahibine Teslim Etti...

Belediye Enver Demirel, Ersin Yatağan'ı bu örnek davranışından dolayı tebrik ederek altınla ödüllendirdi. Demirel, "Belediye olarak biz büyük ve güzel bir aileyiz. Görevini yaparken bulduğu altın ve para bulunan çantayı yetkililere teslim eden ve sahibine ulaştırılmasına vesile olan temizlik görevlimiz Sayın Ersin Yatağan'ı bu örnek davranışından dolayı tebrik ediyorum

Çantanın sahibi hanımefendi de böyle güzel davranışı gerçekleştiren personeli çalıştırdığı için hem Demirel'e hem de işçiye teşekkür etti.