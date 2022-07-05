Etimesgut Belediyesi İşçisinden Örnek Davranış! Altın ve Para Dolu Çantayı Sahibine Teslim Etti...

Belediye Enver Demirel, Ersin Yatağan'ı bu örnek davranışından dolayı tebrik ederek altınla ödüllendirdi. Demirel, "Belediye olarak biz büyük ve güzel bir aileyiz. Görevini yaparken bulduğu altın ve para bulunan çantayı yetkililere teslim eden ve sahibine ulaştırılmasına vesile olan temizlik görevlimiz Sayın Ersin Yatağan'ı bu örnek davranışından dolayı tebrik ediyorum
Çantanın sahibi hanımefendi de böyle güzel davranışı gerçekleştiren personeli çalıştırdığı için hem Demirel'e hem de işçiye teşekkür etti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.