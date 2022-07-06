06 Tem 2022 - 21:39- Yaşam

2022’nin İlk Yarısında En Çok İzlenen Yapım Bergen Oldu! İşte Yılın İlk Yarısında En Çok İzlenen Filmler...

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2022 yılının ilk yarısını geride bıraktığımız bu günlerde, pandemi gölgesinde zor günler yaşayan sinema sektöründe yılın ilk yarısında en fazla izleyiciye ulaşan yapımlar belli oldu.
2022’nin İlk Yarısında En Çok İzlenen Yapım Bergen Oldu! İşte Yılın İlk Yarısında En Çok İzlenen Filmler... mask
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Normalleşme süreci ve pandemi yasaklarının kalkmasıyla beraber beyaz perde de hareketlendi. 2022’nin ilk yarısında, beyaz perdenin zirvesinde, 5 milyon 462 bin 64 kişi tarafından izlenen Bergen yer aldı.

Yüzde 58,7 ile Yerli Yapımlar Zirvede

Medya takip ve raporlama kurumu Ajans Press, sinema sektörünü mercek altına aldı. Ajans Press’in Box Office Türkiye verilerinden elde ettiği bilgilere göre, ilk 26 hafta sonunda 22 milyon 792 bin 452 seyirci sinema salonlarını doldurdu. 13 milyon 338 bin 164 kişi yerli yapımları tercih ederken 9 milyon 454 bin 288 kişi ise yabancı filmleri tercih etti.

2022’nin ilk yarısında en çok izlenen yapım Bergen (5.462.064) oldu. Şarkıcı Bergen’in hayatını konu olan yapım, sinema sektöründe rüzgarı arkasına aldı. İkinci sırada Kesişme-İyi ki Varsın Eren (2.320.616) yer alırken, Doctor Strange in the Multiverse of Madness (1.529.404) üçüncü sırada yer buldu. İlk üçü takip eden ve ilk on içerisinde yer alan yapımlar ise sırasıyla şu şekilde oldu; Aslan Hürkuş Kayıp Elmas (1.156.476), The Batman (1.081.473), Spider-Man: No Way Home(961.470), Sonic the Hedgehog 2 (682.246), Dilberay (680.670), Turning Red (503.332) ve Uncharted (447.171) oldu.

Ajans Press’in medyada gerçekleştirdiği incelemeye göre ise sinemanın medya karnesi belli oldu. 2022’nin ilk altı aylık diliminde sinemalar ile alakalı medyaya 217 bin 785 haber yansıdığı tespit edildi. En fazla haber çıkışı internet sitelerinde yer alırken, bu mecrayı yazılı basın ve televizyon kanalları takip etti.

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06 Tem 2022 - 21:39 - Yaşam

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