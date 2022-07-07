07 Tem 2022 - 21:43- Gündem

Rahmi Koç Müzesi'nde ne var? Rahmi Koç Müzesi ne zaman ücretsiz? Rahmi Koç Müzesi giriş ücreti ne kadar?

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Rahmi M. Koç Müzesi’nde keşif dolu bayram! İstanbul’un Haliç kıyısında eşsiz manzaraya sahip Rahmi M. Koç Müzesi, bayramda ziyaretçilerini bekliyor.
Rahmi Koç Müzesi'nde ne var? Rahmi Koç Müzesi ne zaman ücretsiz? Rahmi Koç Müzesi giriş ücreti ne kadar? mask
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İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’nin ilk ve tek sanayi müzesi Rahmi M. Koç Müzesi, uzun bayram tatilini İstanbul’da geçireceklere tarih ve kültürle iç içe, eğlence dolu bir gün vadediyor. Haliç kıyısında, 1994 yılından bu yana sanayi, ulaşım ve iletişim tarihinin mirasını yaşatan Rahmi M. Koç Müzesi, arife günü ve Kurban Bayramı’nın birinci günü hariç dokuz günlük bayram tatili boyunca ziyaret edilebilecek.

14 binin üzerinde objeden oluşan geniş koleksiyonunda klasik otomobillerden lokomotiflere, uçaklardan gemi ve teknelere kadar farklı dönemlerden objeler ile tarihe ayna tutan müze, her yaş grubuna hitap ediyor.

Ziyaretçilerine yeni ve farklı keşifler yapma fırsatı sunan Rahmi M. Koç Müzesi’nde bilimsel aletler, makineler, iletişim araçları da görülebilecek objeler arasında yer alıyor.

MÜZEDEKİ SERGİLER: DÜNYA BEBEKLERİ SERGİSİ

Dünya Bebekleri Sergisi, oyuncak sanayisinin en önemli kilometre taşı olan bebeklerin Antik Çağ’dan günümüze uzanan yolculuğuna ışık tutmaya devam ediyor. 18’inci yüzyılın ahşap bebeklerinden Anadolu’nun bez bebeklerine, Asya ve Afrika inanç bebeklerinden moda bebeklerine, hatta Uzakdoğu’nun ipek elbiseli festival bebeklerine kadar çok özel bir seçki müze ziyaretçilerini bekliyor. 2 bin 200 bebeğin yer aldığı sergi, Mustafa V. Koç/Lengerhane binasında gezilebiliyor.

DENİZ VE ÖTESİ

Müzede görülebilecek sergilerden biri de İtalyan donanma ressamı Lorenzo Mariotti’nin “Deniz ve Ötesi” isimli kişisel sergisi…

33 yağlı boya eserden oluşan sergi, denize ait her şeyi günlük yaşamdan enstantaneler ile sunarak, sanatseverleri farklı bir bakış açısı yakalamaya davet ediyor. Mariotti’nin eserlerinde tarihi fırkateynler ve gemilerin yanı sıra bir tayfanın ellerine doladığı halattan açıktaki savaş gemisine bir kayıktan meraklı gözlerle bakan çocuklara kadar denize dair her şey yer buluyor. Mariotti’nin incelikle işlediği tablolara, İtalya’nın tarihi bölgelerindeki heykel ve yapılara denizi simgeleyen objelerin kattığı güzellik de günlük hayattan enstantaneler ile yansıyor.

BİR YANDA KISMET, BİR YANDA UZAKLAR

Rahmi M. Koç Müzesi’nin ana bölümlerinden Hasköy Tersanesi’nde ise gerçek boyutta tekne ve yatlar, sandallar, gemi donatım objeleri, gemi makinelerinden oluşan değerli bir koleksiyon yer alıyor. Müze ziyaretçilerine Haliç manzarasına karşı dünyanın çevresini teknesiyle dolaşan ilk Türk denizcisi Sadun Boro'nun 1963 yapımı Kısmet’i, Osman ve Zuhal Atasoy’un 4 yıl, 10 ay, 6 gün süren dünya seyahatlerini yaptığı Uzaklar teknesi eşlik ediyor.

HALİÇ’TE TEKNE TURU, FENERBAHÇE’DE MOLA

Rahmi M. Koç Müzesi’nin en eğlenceli etkinlikleri arasında tekne ile Haliç turları geliyor. Eşsiz Altın Boynuz kıyılarında yaklaşık 40 dakikalık gezi yapılabiliyor. Haliç turları, balıkçı teknesi Kont Ostrorog ve İstanbul’da çalışır durumda bulunan son iki buharlı römorkör olan Liman 2 ve 1873 Hollanda yapımı Rosalie ile yapılıyor. Keyifli bir turun ardından kısa bir mola vermek isteyenler için Fenerbahçe Vapuru’nun aslına uygun yenilenen kafesinin yanı sıra ana sergileme bölümündeki Telve Kafe ve 1942 model Dodge kamyonun restorasyon sonrasında büfeye çevrilmesiyle açık alanda hizmet veren “Coca - Cola Büfesi” keyifli bir ortam sunuyor.

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07 Tem 2022 - 21:43 - Gündem

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