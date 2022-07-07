Çikolata Tüketirken Nelere Dikkat Edilmeli? Ne Kadar Tüketmeli? Kalori Miktarı Ne Kadar? işte Detaylar...

Kakao miktarının yüzdesi ne kadar yüksekse çikolatanın o kadar fazla flavonoid ve düşük şeker içerdiğini vurgulayan Örkcü, “%75 veya %80 bitter çikolatayı tercih ederseniz daha az şeker tüketirsiniz.”uyarısında bulundu.

Kakao çekirdeklerinin 1550 tarihinde Avrupa'ya ilk kez getirildiği 7 Temmuz, her yıl dünya genelinde Çikolata Günü olarak kutlanıyor. Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Diyetisyen Özden Örkcü, bayram öncesinde çikolatanın yararları ve tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktalara ilişkin değerlendirmede bulundu.

Çikolatanın, kakao ağacında yetişen kakao kabuğunun tohumlarından elde edildiğini kaydeden Örkcü, “Theobroma kakao, binlerce yıldır büyüdüğü Orta Amerika'nın tropikal yağmur ormanlarına özgü bir ağaçtır.” dedi.

5 gram çikolata 25-30 kalori

Diyetisyen Özden Örkcü, çikolatanının hemen hemen herkes tarafından sevilerek tüketildiğini belirterek “Kabul etmek gerekirse çikolata hemen hemen hepimizin zayıf noktalarındandır. İkram edilen bir çikolatayı reddetmek neredeyse imkânsızdır. Kışın içilen sıcak çikolatadaki haz ya da yazın yenilen çikolata kaplı bir dondurma, pastalar kekler derken hayatımızın her yerinde karşımıza çıkarak bizi mutlu etmeyi başarır. İş böyle olunca bu mutluluk kaynağının bize dokunan kalori kısmı işin içine giriyor. Önerilen doz esasında çikolatanın içeriğindeki kakao miktarıyla orantılı olarak değişirken ortalama 1 parça çikolata (5 gr) 25-30 kalori arasında değişebiliyor.” dedi.

Bitter çikolatanın besin değeri çok yüksek

Çikolatanın yeterli miktarda çözünür lif içerdiğini ve minerallerle yüklü olduğunu kaydeden Diyetisyen Özden Örkcü, “%70-85 kakao içeren 100 gramlık bir bitter çikolata 11 gram lif, demir için günlük değerin %67'si, magnezyum için günlük değerin %58'i, bakır için günlük değerin %89'u, manganez için günlük değerin %98'ini içerir. Bunların yanı sıra çikolata bol miktarda potasyum, fosfor, çinko ve selenyum içerir.” dedi.

Bellek sorunlarını azaltıyor

Çikolatanın "feniletilamin" içeriğinin kişiye güven duygusu verip iyi hissettirdiğini kaydeden Diyetisyen Özden Örkcü, “Çekirdeğinde bulunan “flavanol” maddesi ise beyne fazla oksijen gitmesini sağladığı gibi bellek sorunlarını da azaltır. Yorgunluğu giderip, enerji verir. Ayrıca kakao yağının cilt besleyici ve koruyucu özelliği herkes tarafından bilinmektedir.” diye konuştu.

Çikolata serotonin hormonunu harekete geçiriyor

Hemen hemen hiç kimsenin çikolataya hayır demeyeceğini kaydeden Diyetisyen Özden Örkcü, çikolatanın beynimizdeki haz duygusunu dolayısıyla serotonin hormununu harekete geçirdiğini kaydetti.

Çikolatada tüketim miktarına dikkat!

Çikolata tüketiminde miktarın önemini vurgulayan Diyetisyen Özden Örkcü, “100 gram çikolata oldukça büyük bir miktardır ve günlük olarak tüketilmesi gereken besin değildir. Bu besinlerin kalori miktarının artması içerisine katılan şekerle birlikte gelir. Kakao miktarının yüzdesi ne kadar yüksekse, o kadar fazla flavonoid ve o kadar düşük şeker içerir diyebiliriz. %75 veya %80 bitter çikolatayı tercih ederseniz daha az şeker tüketmiş olursunuz. %75 ve %80 bitter çikolata %50 bitter çikolataya göre daha az şeker içerir. Bu nedenle fazla kalori almamak adına bitter çikolatanın ölçülü olarak tüketilmesinde fayda vardır.” dedi.