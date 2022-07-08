Diş Eti Çekilmesi Nedir Nasıl Oluşur? Tedavisi Nasıl Yapılır? Dikkat! Diş Kaybı Yaşayabilirsiniz...

Diş Hekimi Yunus Dener diş eti çekilmesine karşın kritik uyarılarda bulundu. Dener açıklamasında diş eti çekilmesinin diş kayıplarına neden olacağına vurgu yaparak erken tedavinin önemine dikkat çekti.

Dişlerle ilgili meydana gelen rahatsızlıkların en bilinenlerinden biri diş eti çekilmesidir. Ülkemizde ve dünyada sıklıkla rastlanan bir sorundur. Genellikle ağız bakımını aksatan kişilerde görülür. “Diş eti çekilmesi, müdahale edilmeyip ilerlemesi halinde diş ve kemik yapılarında birçok soruna yol açmaktadır. Bu sorunlardan en büyüğü gittikçe çekilen diş etinin dişleri serbest bırakarak kayıplara neden olmasıdır.” ifadelerini kullanan Dener sözlerine, “Yalnızca erken tanı ve uygun tedavi yöntemleri ile bu zararın önüne geçilebilir.” şeklinde devam etti.

Diş Eti Çekilmesi Neden Olur?

Diş eti çekilmesine neden olan birçok faktör vardır. Bunlardan biri çok sert kıllı diş fırçası kullanmak olarak belirlenmiştir. Çünkü sert kıllı diş fırçaları yanlış kullanıldıklarında diş eti dokusuna zarar vererek bölgeyi bakterilere karşı savunmasız hale getirebilirler. Diğer sebepler arasında ise dişleri, ters yönde ve şiddetli bir şekilde fırçalamak, yüksek düzeyde diş çarpıklığı, hijyene dikkat etmemek, sigara kullanımı ve hatalı yapılmış kaplama ve dolgular vardır.

Diş Eti Çekilmesinin Evrelerine Dikkat!

Diş Hekimi Yunus Dener, diş eti çekilmesinin evreleri hakkında da önemli bilgiler verdi. Dener bu diş probleminin hafif bir inflamasyon şeklinde başlayıp zaman içerisinde kötüleşen bir rahatsızlık olduğunu belirterek, “Bu rahatsızlıkta genellikle ilk şikayet, diş fırçalama işlemi esnasında meydana gelen diş eti kanamalarıdır. Aynı zamanda bu evrede diş renginde bozulmalar da yaşanabilmektedir. Plak adı verilen bu oluşumlar bakteri ve yemek artıklarından oluşmaktadır. Bu hastalığın bir sonraki evresi ise kişinin diş etlerinin yavaş yavaş çekilmesidir.” ifadelerini kullanarak sürecin gözlemlenebileceğini belirtti.

Sözlerine, “Çekilme süreci başladığında diş ve diş eti arasında bulunan küçük cepçikler de görünür hale gelir ve bakteriler bu cepçiklere yerleşir. Diş etleri bu evrede de çekilmeyi sürdürür. Erken evrede müdahale edilmeyen diş eti çekilmeleri, orta düzey rahatsızlığa doğru ilerler. Bu evrenin en dikkat çekici yanı ise diş eti çekilmelerinin belirgin hale gelmesidir. Aynı zamanda ağrı şikayetleri de bu evrede başlar. Doku kaybının giderek artmasıyla da diş kayıpları yaşanır.” diyerek devam eden Dener, diş kayıpları yaşamamak adına erken tedavi konusunda çekimser davranmamak gerektiğine vurgu yaptı.

Bu Belirtileri Mutlaka Dikkate Alın!

Her hastalıkta olduğu gibi diş eti çekilmesinde de bazı belirtiler söz konusudur. Kötü ağız kokusu, diş üzerinde plak gelişimi, çiğneme ile birlikte ağrı hissedilmesi ve ağızda kalan kötü tat bu hastalığın en yaygın belirtileri arasında yer almaktadır. Aynı zamanda kırmızı renkli, hassas ve ödemli diş etleri de bu hastalığın bir başka belirtisidir.

Diş eti çekilmesinin tedavisine ilişkin de açıklama yapan Dener, “Tedavi süreci hastalığın o anki durumuna ve hastadaki etkilerine göre değişkenlik gösterecektir. Kesin bir süre vermek söz konusu değildir.” diyerek sözlerini tamamladı.