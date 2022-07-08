ATO Başkanı Baran’dan Kurban Bayramı Mesajı...

ATO Başkanı Baran, Kurban Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle geçen yıllarda bayramların mesafeli kutlandığını hatırlatan Baran, bu bayramda da pandeminin yeniden yükselmemesi için kucaklaşmaların gönülle yapılması gerektiğini kaydetti. Dünya’nın bir daha salgınlarla sınanmaması ve yaşanan savaşların son bulması temennisinde bulunan Baran, “Millet olarak bir bayrama daha kavuşmanın sevincini yaşıyoruz. Bayramlar birlik ve beraberliğin, aile ve sevgi bağlarının güçlenmesine vesilesidir.
İş dünyamız adına birlik ve beraberliğimizin ülkemizin geleceği için yatırım, üretim, ticaret ve ihracata dönüşmesini temenni ediyoruz. Paylaştıkça çoğaldığımız, bereketiyle büyüdüğümüz ülkemizden refah ve huzur hiç eksik olmasın. Milletimizin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutluyor, bu özel günlerin tüm insanlığa refah, mutluluk ve barış getirmesini diliyorum" dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.