Bayramda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz! Peki Hangi Köprü ve Otoyolları Kapsıyor? İşte Detaylar...

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Uygulama, yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor.

Buna göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bugün saat 00.00'da başlayan uygulama kapsamında, 18 Temmuz pazartesi saat 07.00'ye kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç KGM sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

Söz konusu kararda şu ifadeler yer aldı: