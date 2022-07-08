08 Tem 2022 - 10:27- Gündem G: 08 Tem 2022 - 10:28

Bayramda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz! Peki Hangi Köprü ve Otoyolları Kapsıyor? İşte Detaylar...

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Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Bazı Mal ve Hizmetlerden Ücretsiz veya İndirimli Olarak Faydalanacakların Tespitine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Bayramda Köprü ve Otoyollar Ücretsiz! Peki Hangi Köprü ve Otoyolları Kapsıyor? İşte Detaylar... mask
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Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Uygulama, yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor.

Buna göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bugün saat 00.00'da başlayan uygulama kapsamında, 18 Temmuz pazartesi saat 07.00'ye kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç KGM sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

Söz konusu kararda şu ifadeler yer aldı:
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08 Tem 2022 - 10:27 - Gündem

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