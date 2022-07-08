Çankaya’dan Çocuklara Teknoloji Öğrenme Fırsatı! Teknoloji Evinde 600 Çocuğa Yaz Okulu...

Çocukların çevre, kültür, sanat, spor, bilim, edebiyat gibi çeşitli alanlarda eğitimleri konusunda onlarca proje ve etkinliği hayata geçiren Çankaya Belediyesi, çocukları teknoloji ile buluşturmaya devam ediyor. Çankaya Belediyesinin 2017 yılında hizmete açtığı Çocuk Teknoloji Evi, güz ve bahar dönemi eğitimlerinden sonra şimdi de Yaz Okulu programı ile çocuklara keyifli bir tatil imkanı sunuyor.

Özellikle Çankaya'ya bağlanıp mahalle statüsü kazanan köylerden ve Bala ile Bademlidere'den gelen çocuklar, Belediyenin ücretsiz sağladığı “Kod”, “3D Tasarım” ve “Robot” atölyelerinde teknoloji ile tanışıyor. Öğrenciler geleceğin mesleği olan kodlama ve yazılım oluşturmanın temellerini yaz okulunda öğreniyor. Çocukların Teknoloji Evi’ne ulaşımını da Çankaya Belediyesi sağlıyor.

ÇOCUKLARIN TEKNOLOJİ İLE BULUŞMASI BİZİ GURURLANDIRIYOR

Yeni dünya düzeninin teknoloji ile şekillendiğini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Göreve geldiğimiz günden bu yana yaptığımız en iyi hizmetlerden birisi de Çocuk Teknoloji Evini öğrencilerimizle buluşturmak oldu. Onların teknolojiyi tanımaları, kullanmayı öğrenmeleri çocuklarımız için de bizim için de çok önemli. Çağımızda teknoloji olmazsa olmaz. Çocuklarımız için ücretsiz verdiğimiz bu eğitimde öğrencilerimiz yaz boyunca kendilerini geliştirme fırsatı bulacaklar" diye konuştu.

3 AYRI BÖLÜM

Bu yaz 600'den fazla öğrencinin eğitim gördüğü Teknoloji Evi'nde; Kod, 3D Tasarım ve Robot atölyesi olmak üzere üç bölümde eğitim veriliyor. Kod Atölyesinde blok tabanlı bir sistemle programlamanın ön aşamalarını ve algoritma mantığını öğrenen çocuklar, 3D Tasarım atölyesinde ise 3 boyutlu tasarım yapmayı öğrenerek, bunlara dair kendi projelerini oluşturabiliyor.

Eğitmenlerden, hangi sektörlerde nasıl tasarımların kullanıldığını ve neler yapılabileceği ile ilgili bilgileri öğrenen çocuklar, zaman zaman 3D yazıcılarda 3 boyutlu çıktılar almanın heyecanını da yaşıyor. Çocuklar üçüncü bölüm olan robot atölyesinde ise yaş gruplarına göre lego setleriyle robotlar oluşturarak, onlara hareket komutları yüklemeyi ve programlamayı öğreniyor.