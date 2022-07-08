Gölbaşı Belediyesi 2.Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni için Kayıtlar Başladı!

Gölbaşı Belediyesi, Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni'nin ikincisi için kayıtları almaya başlıyor. 200 çocuğumuzu daha ücretsiz sünnet ederek, mutluluklarına ortak olacağız. Çocuklarımızın sünneti, Gölbaşı Belediyesi Sağlık Ocağı'mızda yapılacak. Geleneklerimizi yaşatmaya devam etmek için bütün çocuklarımızı kirveleri ile şölenimize davet ediyoruz." dedi.
Sünnet kıyafeti ve tüm masrafların Gölbaşı Belediyesi tarafından karşılanacağı" 2.Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni'ne 6 yaş ve üzeri çocuklar için başvuru yapılabilecek.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.