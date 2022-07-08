Gölbaşı Belediyesi 2.Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni için Kayıtlar Başladı!

Gölbaşı Belediyesi, Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni'nin ikincisi için kayıtları almaya başlıyor. 200 çocuğumuzu daha ücretsiz sünnet ederek, mutluluklarına ortak olacağız. Çocuklarımızın sünneti, Gölbaşı Belediyesi Sağlık Ocağı'mızda yapılacak. Geleneklerimizi yaşatmaya devam etmek için bütün çocuklarımızı kirveleri ile şölenimize davet ediyoruz." dedi.

Sünnet kıyafeti ve tüm masrafların Gölbaşı Belediyesi tarafından karşılanacağı" 2.Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni'ne 6 yaş ve üzeri çocuklar için başvuru yapılabilecek.