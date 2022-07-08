08 Tem 2022 - 12:38- Belediyeler G: 08 Tem 2022 - 12:39

Gölbaşı Belediyesi 2.Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni için Kayıtlar Başladı!

ABONE OL Google News Sayfamız

Başvuruların 10-25 Temmuz tarihleri arasında http://ankaragolbasi.bel.tr/sunnet üzerinden yapılacağının duyurusunu yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Geleneksel Toplu Sünnet Şölenimizin bu yıl ikincisini düzenleyeceğiz.
Gölbaşı Belediyesi 2.Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni için Kayıtlar Başladı! mask
ABONE OL Google News Sayfamız

Gölbaşı Belediyesi, Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni'nin ikincisi için kayıtları almaya başlıyor. 200 çocuğumuzu daha ücretsiz sünnet ederek, mutluluklarına ortak olacağız. Çocuklarımızın sünneti, Gölbaşı Belediyesi Sağlık Ocağı'mızda yapılacak. Geleneklerimizi yaşatmaya devam etmek için bütün çocuklarımızı kirveleri ile şölenimize davet ediyoruz." dedi. 

Sünnet kıyafeti ve tüm masrafların Gölbaşı Belediyesi tarafından karşılanacağı" 2.Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni'ne 6 yaş ve üzeri çocuklar için başvuru yapılabilecek.
# Gölbaşı Belediyesi 2.Geleneksel Toplu Sünnet Şöleni için Kayıtlar Başladı!, ankara, ankara gölbaşı, Gölbaşı Belediyesi

08 Tem 2022 - 12:38 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Pursaklar Belediyesi’nden İhtiyaç Sahibi Ailelere Bayram Desteği... mask
Pursaklar Belediyesi’nden İhtiyaç Sahibi Ailelere Bayram Desteği...
Kahramankazan'da Mevsimlik Tarım İşçisi Aileler Unutulmadı! 700 Çocuğa Bayramlık... mask
Kahramankazan'da Mevsimlik Tarım İşçisi Aileler Unutulmadı! 700 Çocuğa Bayramlık...
Başka Demirbaş, LGS Sınavında İlk Bine Giren Öğrenci ve Aileleriyle Bir Araya Geldi... mask
Başka Demirbaş, LGS Sınavında İlk Bine Giren Öğrenci ve Aileleriyle Bir Araya Geldi...
Çankaya’dan Çocuklara Teknoloji Öğrenme Fırsatı! Teknoloji Evinde 600 Çocuğa Yaz Okulu... mask
Çankaya’dan Çocuklara Teknoloji Öğrenme Fırsatı! Teknoloji Evinde 600 Çocuğa Yaz Okulu...
Keçiören’de Mahalle Konseri Devam Ediyor... mask
Keçiören’de Mahalle Konseri Devam Ediyor...
Mamak'ta Çocuklar Yaz Okullarına Akın Etti... mask
Mamak'ta Çocuklar Yaz Okullarına Akın Etti...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL