Başkan Altınok’tan Bayram Mesaisi...

Bayramın birinci gününden başlayarak ilçenin cadde, sokak ve parklarında vatandaşların bayramını kutlayan Altınok; esnaf, taksici, polis ve sağlık çalışanlarına da görev noktalarında ziyarette bulunarak bayram tebriklerini iletti. Mesai mefhumu gözetmeksizin bayram boyunca hizmet etmeye devam edeceğini söyleyen Altınok, “Bizim için en büyük makam vatandaşlarımızın yanıdır.
Onların taleplerini dinleyerek isteklerini yerine getirmek bizim için şeref ve bahtiyarlıktır. Mübarek Kurban Bayramında bayramlaşıyor, gönüller alıp, gönüller yapıyoruz. Keçiörenlilerin, Ankaralıların ve milletimizin Kurban Bayramını tebrik ediyorum.” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.