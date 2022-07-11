11 Tem 2022 - 21:38- Belediyeler

Başkan Altınok’tan Bayram Mesaisi...

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok Kurban Bayramında da çalışmalarına ara vermedi.
Başkan Altınok’tan Bayram Mesaisi... mask
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Bayramın birinci gününden başlayarak ilçenin cadde, sokak ve parklarında vatandaşların bayramını kutlayan Altınok; esnaf, taksici, polis ve sağlık çalışanlarına da görev noktalarında ziyarette bulunarak bayram tebriklerini iletti. Mesai mefhumu gözetmeksizin bayram boyunca hizmet etmeye devam edeceğini söyleyen Altınok, “Bizim için en büyük makam vatandaşlarımızın yanıdır.

Onların taleplerini dinleyerek isteklerini yerine getirmek bizim için şeref ve bahtiyarlıktır. Mübarek Kurban Bayramında bayramlaşıyor, gönüller alıp, gönüller yapıyoruz. Keçiörenlilerin, Ankaralıların ve milletimizin Kurban Bayramını tebrik ediyorum.” dedi.
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11 Tem 2022 - 21:38 - Belediyeler

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