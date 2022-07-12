Üzümün Faydaları Saymakla Bitmiyor! Kalp, Astım, Alzheimer...Tam Bir Şifa Deposu...

Üzümlerdeki iki ana antioksidan türü resveratrol ve kuersetindir ve bu iki bileşik, vücudu tehdit eden ve LDL kolesterolün atardamarlara zararlı etkilerini uyaran serbest radikallerin etkilerini yok eder. Ayrıca, bu iki antioksidan flavonoid, trombosit topaklanmasını azaltmak ve toksinleri kandan süzmek için bir temizlik ekibi olarak görev yapar.

Kabızlığa İyi Gelir!

Üzüm, kabızlığın giderilmesinde ve yok edilmesinde çok etkilidir. Müshil yiyecek olarak sınıflandırılırlar çünkü organik asit, şeker ve selüloz içerirler.

Yorgunluğu Çare Olur!

Karbonhidratları enerjiye çevirmek için gereken bir B vitamini olan riboflavinde üzümde yüksek oranda bulunur. Üzüm hem sağlıklı bir karbonhidrat kaynağı hem de riboflavin açısından yüksektir. 1 bardak üzüm yemek karbonhidrat ve besleyici enerji artışı sağlar.

Astımsal Olayları Azaltır!

İyi bilinen terapötik değerleri nedeniyle, üzüm astım tedavisi için kullanılabilir. Buna ek olarak, üzümlerin nemlendirici gücü de yüksektir, bu da ciğerlerde bulunan nemi arttırır ve astımsal olayları azaltır.

Kemikleri Kuvvetlendirir!

Üzüm, hepsi kemiklerin oluşumunda ve kuvvetinde önemli olan bakır, demir ve manganez gibi harika bir mikro besin kaynağıdır. Düzenli olarak diyetinize üzüm eklemek, osteoporoz gibi yaşa bağlı koşulların başlamasını önleyebilir. Manganez vücutta protein metabolizmasına, kollajen oluşumuna ve sinir sisteminin çalışmasına yardımcı olan son derece önemli bir elementtir.

Kilo Azalmasına Fayda Sağlar!

Kilo vermek için, üzüm gibi, enerji yoğunluğu düşük veya kalorisi düşük yiyecekler yemelisiniz. Bu daha az kalori ile tok hissetmenize yardımcı olur. Araştırmalar flavonoidlerle dolu üzümleri yemenin sağlıklı bir kiloyu korumanıza yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Migreni İyi Gelir!

Üzüm suyu, migreni tedavi etmek için önemli bir ilaçtır. Sabahları, ilave su karıştırılmadan içilmelidir. İronik olarak, kırmızı şarap içmek genellikle migren nedeni olarak kabul edilir, ancak üzüm suyu ve üzüm çekirdeği ekstresi soruna bir çözüm olarak kabul edilir. Kimyasal dengesizlikler, uykusuzluk, havadaki değişiklikler veya diyet yetersizlikleri gibi birçok migren nedeni vardır. Genel olarak alkol migrenlere neden olur, ancak üzümlerde aynı hastalığa neden olabilecek ve iyileştirebilecek çok fazla antioksidan vardır.

Alzheimer Engellemeye Yardımcı Olur!

Üzümlerde bulunan faydalı bir polifenol olan Resveratrol, Alzheimer hastalığı olan hastalarda amiloidal-beta peptit seviyelerini azaltır. Araştırmalar, üzümlerin beyin sağlığını iyileştirebileceğini ve dejeneratif sinir hastalıklarının başlangıcını geciktirebileceğini göstermektedir. Bir araştırma, üzüm suyunun hafif bilişsel bozulma gösteren yaşlı insanların beyin fonksiyonlarını bile iyileştirebileceğini öne sürüyor. Üzüm bileşenleri ile sinir sistemleri arasındaki tam etkileşimi belirlemek için çalışmalar devam etmektedir.

Dişlere İyi Gelir!

Kırmızı üzüm çekirdeği ekstresi, potansiyel diş çürüklerini önlemeye yardımcı olabilir.