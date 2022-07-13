Çankaya Belediyesinden 4.000 Öğrenciye Eğitim Desteği...

LGS ve YKS sınavlarına hazırlanacak öğrenciler, destek kurslarını ücretsiz alacak. Çankaya Belediyesi gençler için “Örgün Eğitime Destek Programı” kapsamında başlattığı LGS ve YKS sınavlarına hazırlık programında bu yıl kapasitesini 8 kat arttırarak 4 bin öğrenciye hizmet verecek. Çankaya Akademi olarak başladığı Destek Eğitim Merkezlerinin sayısını da 10’a çıkaran Belediye, eğitimde fırsat eşitliğini amaçlıyor.

Çankaya Belediyesinin sınav ve eğitim merkezleri "Çankaya Destek Eğitim Merkezleri"nde yeni dönem ön kayıtları 22 Temmuz'da başlıyor. Ön kayıtları 5 Ağustos'a kadar sürecek merkezlerde eğitim desteği ücretsiz verilecek. 6-7-8. sınıflar için LGS hazırlık kurslarında Fen Bilimleri, Matematik, Türkçe ve Sosyal Bilimler dersleri, 10-11-12. sınıflar ve mezunlar için YKS hazırlık kurslarında ise Türkçe, Edebiyat, Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya ve Felsefe dersleri verilecek.

10 MERKEZDE EĞİTİM

Çankaya Belediyesi Destek Eğitim Merkezi, Çankayalı öğrenciler için LGS ve YKS sınavlarına yönelik ücretsiz hazırlık kurslarını 2022-2023 Öğrenim döneminde, 10 merkezde vermeye devam edecek. Kurslara kayıt yaptırırken öğrencilerden 2 fotoğraf, kimlik fotokopisi ve ailenin gelir durumunu gösterir belge ile taşınmaz kaydının bulunmaması şartı istenecek. Taşınmaz kaydı e-devletten alınabilecek.

HER SINAVDA ÇANKAYA YANINIZDA

Çankaya Belediyesi olarak her yaşta ve her alanda eğitime destek verdiklerini kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Ortaokul ve liseye devam eden öğrenciler ile mezunlara yönelik, tamamlayıcı ve destekleyici eğitim çalışmaları yapmak ve eğitimde fırsat eşitsizliğini azaltmak amacıyla Çankaya Akademi olarak başladığımız "Çankaya Destek Eğitim" merkezlerimizi oluşturduk. Bu merkezlerde özellikle maddi durumu iyi olmayan ailelerden gelen çocuklarımıza destek olacağız. Tüm imkanlarımızı kullanarak çocuklarımızın eğitimine destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

22 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında ön kayıtların alınacağı merkezlerin iletişim bilgileri ise şöyle:

*6-7-8. SINIFLAR İÇİN LGS HAZIRLIK KURSLARINA ÖN KAYIT YAPILACAK ÇANKAYA EVLERİ:

BADEMLİDERE ÇANKAYA EVİ

Şemsettin Günaltay Caddesi No:35 Park içi Bademlidere Telefon: 0 312 437 29 69

BİRLİK ÇANKAYA EVİ Birlik Mahallesi 451.Cadde İnönü Parkı İçi Telefon: 0 312 495 40 45

ESAT ÇANKAYA EVİ Muhsin Ertuğrul Mahallesi Bülbülderesi Caddesi No:131 Esat Telefon: 0 312 446 75 76

SOKULLU ÇANKAYA EVİ Harbiye Mahallesi Sokullu Mehmet Paşa Caddesi İlke Sokak No: 107 Telefon: 0 312 480 02 05

ZÜBEYDE HANIM ÇANKAYA EVİ Yıldızevler Mahallesi Şehit Mustafa Doğan Caddesi No:60 Yıldız Telefon: 0 312 458 89 41/ Dahili: 1870

*10-11-12. SINIFLAR VE MEZUNLAR İÇİN YKS HAZIRLIK KURSLARINA ÖN KAYIT YAPILACAK ÇANKAYA EVLERİ:

BAYRAKTAR ÇANKAYA EVİ Bayraktar Mahallesi Vedat Dalokay Caddesi No:19 Gaziosmanpaşa Telefon: 0 312 448 27 58

CEBECİ ÇANKAYA EVİ Kutlugün Sokak No:14 Cebeci telefon: 0 312 458 89 00/ Dahili: 1866

ÖVEÇLER NAZIM HİKMET ÇANKAYA EVİ Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi 1361. Cadde No:2 Telefon: 0 312 514 14 30

YILDIZ ÇANKAYA EVİ Sancak Mahallesi Tiflis Caddesi No: 38 Yıldız Telefon: 0 312 458 89 00/ Dahili: 4826

YÜZÜNCÜYIL ÇANKAYA EVİ 1534. Cadde No:3/1 Yüzüncüyıl Telefon: 0 312 458 89 00/ Dahili: 1849