Kahramankazan'da Duygu Dolu Anlar Yaşandı...

FETÖ tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz darbe girişimi sırasında 9 şehit, 92 gazi veren Kahramankazan’da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri sürüyor. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında şehadete yürüyen vatandaşların ve terörle mücadele sırasında şehit düşen güvenlik görevlileri mezarları başında anıldı.

Kahramankazan Şehitliği’nde düzenlenen törene Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Kaymakam Abdullah Selim Parlar ve ilçe protokolü ile şehit yakınları ve gaziler katıldı. Burada şehitler için Kuran-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Şehit mezarlarına karanfillerin bırakıldığı törende, şehit aileleri ve yakınları duygu dolu anlar yaşadı.

Ziyaretler sırasında şehit yakınlarının gözyaşlarını tutamadığı görüldü. Başkan Oğuz burada, şehitlerin yakınlarını teselli etti. Oğuz ve beraberindekiler daha sonra Ahi, Yakuphasan, Soğulcak ve Orhaniye köylerindeki şehit mezarlarını ziyaret etti. Başkan Oğuz daha sonra, şehitler için cuma namazı öncesinde Ulu Camii’de okutulan mevlit programına katıldı. Belediye ekipleri burada vatandaşlara lokma ve şeker ikram etti.

Unutmayacağız, unutturmayacağız

Başkan Oğuz, 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesi sırasında ve terörle mücadelede şehit olan Kahramankazanlıları rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, Kahramankazanlıların 15 Temmuz’da darbecilere karşı demokrasi tarihine altın harflerle geçen destansı bir direnişe imza attığını söyledi. Oğuz, “15 Temmuz hain darbe girişimini, şehitlerimizi ve gazilerimizin verdiği mücadeleyi unutmayacağız, unutturmayacağız. Şehitlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, gazilerimize ise hayırlı ömürler diliyorum” dedi.