Pop Müziğin Kraliçesi Demet Geleneği Bozmadı...İlk Sırada!

Pop Müziğin kraliçesi Demet Akalın sözü ve Müziği Sinan Akçıl, düzenlemesi Ozan Doğulu imzalı “Çukur” adlı şarkısı ile geleneği yine bozmayarak tüm dijital platformlarda satışa çıktıktan hemen sonra ilk sıraya yerleşti.
Demet Akalın yeni şarkısı ‘Çukur’ a konser maratonunun yoğunluğundan dolayı önümüzdeki hafta Selim Akar yönetiminde klibini çekecek. Demet Akalın'ın şarkının tanıtımın da kullanılan fotoğrafları Safa Gülsoy tarafından çekildi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.