16 Tem 2022 - 12:55- Magazin G: 16 Tem 2022 - 12:56

Pop Müziğin Kraliçesi Demet Geleneği Bozmadı...İlk Sırada!

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Her albümüyle dinlenme ve satış rekorları kıran Pop Müziğin kraliçesi Demet Akalın yeni şarkısı “Çukur” ile müzik severlerle buluştu…
Pop Müziğin Kraliçesi Demet Geleneği Bozmadı...İlk Sırada! mask
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Pop Müziğin kraliçesi Demet Akalın sözü ve Müziği Sinan Akçıl, düzenlemesi Ozan Doğulu imzalı “Çukur” adlı şarkısı ile geleneği yine bozmayarak tüm dijital platformlarda satışa çıktıktan hemen sonra ilk sıraya yerleşti.

Demet Akalın yeni şarkısı ‘Çukur’ a konser maratonunun yoğunluğundan dolayı önümüzdeki hafta Selim Akar yönetiminde klibini çekecek. Demet Akalın'ın şarkının tanıtımın da kullanılan fotoğrafları Safa Gülsoy tarafından çekildi.
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16 Tem 2022 - 12:55 - Magazin

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