19 Tem 2022 - 22:18- Spor

25 Milyon Taraftar 19.07’yi Bekliyor!

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19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü nedeniyle 81 ilde ve yurt dışında kutlama hazırlıkları tamamlandı. Taraftarlar bugün saat 19.07’de coşkuyla Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutlayacak.
25 Milyon Taraftar 19.07’yi Bekliyor! mask
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Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi;

“İYİ Kİ FENERBAHÇELİYİZ! 19.07 DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN

İlelebet Atasının izinde olan, Gururla “Büyük Atatürk” diye haykıran, Cumhuriyet’in bekçisi, Türkiye’nin aydınlık yüzüdür Fenerbahçe! ‘Türkiye’nin en köklü, en büyük ve en çok şampiyon olan takımı’ demenin karşılığıdır, en zor günde ‘ben buradayım’ demektir, Fenerbahçe! Yüzlerce, binlerce, milyonlarca taraftarıyla ‘omuz omuza’ dendiği anda ‘sarı lacivert’ diye haykırabilmenin verdiği mutluluk ve adanmışlıktır, Fenerbahçe!

Kulüp tarihinin en zor günlerinde, ‘ne olduğu bilinmezlerin’ kurduğu kumpas karşısında, başkanından yöneticisine, taraftarından çalışanına, gencinden yaşlısına… milyonların ortaya koyduğu benzersiz duruştur Fenerbahçe!

Alın terimize sürülmek istenen lekenin, karşımızda durmaya çalışanların paramparça edilmesidir! Bugün, bambaşka bir 19 Temmuz sabahında, coşku ve sevinçle bir arada oluşumuzu, dik duruşumuzu ve özgürlüğümüzü kutluyoruz! İşte bu yüzden bu 19 Temmuz bizim için bambaşka! Kalbi Fenerbahçe için çarpan, sarı lacivert renklerimize gönül vermiş tüm camiamızın 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun.

Sarı lacivert başarılarla gurur dolu yarınları kucaklayacağımız, Fenerbahçe’yi omuzlarımızda taşıyacağımız, şampiyonlukların adını Fenerbahçe’nin renkleriyle yazacağımız nice 19 Temmuzlara… Bugün, yarın ve her gün “İyi ki, İyi ki Fenerbahçe…”

# Fenerbahçe Spor Kulübü, Dünya Fenerbahçeliler Günü, Dünya Fenerbahçeliler Günü Kutlamaları

19 Tem 2022 - 22:18 - Spor

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
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