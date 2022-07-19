2.Pursaklar Çocuk Şenliği’nde Yeni Adres ‘‘Altınova’’...

Pursaklar Belediyesi'nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği ve binlerce çocuğun katılım sağladığı 2.Pursaklar Çocuk Şenliği’nde çocuklar gönüllerince eğlenmeye devam ediyor.
Saray Mahallesi, Gümüşoluk Mahallesi ve Sirkeli Mahallesinde gerçekleştirilen, çocukların büyük ilgi gösterdiği "Çocuk Şenlikleri" Altınova mahallesindeki çocuklara misafir olmaya başladı. 16:00 ile 21:00 saatleri arasında birbirinden eğlenceli etkinliklerle, mahallenin minik sakinlerini ağırlıyor.
‘‘Çocuklarımızın ve ailelerinin neşesi bizleri mutlu ediyor’’
Çocukların yaz aylarında eve tıkılıp kalmalarının önüne geçmek ve eğlenirken sosyalleşmeleri için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Çocuklara ve gençlere ilçede ayrı bir önem veriyoruz. Çocuklarımızın ve ailelerinin neşesi bizleri mutlu ediyor. Her fırsatta şenlik alanlarına uğrayarak çocuklarımızla vakit geçirmeye çalışıyorum. Onların gözlerindeki mutluluğu görebilmenin sevincini yaşıyoruz. İlçemizdeki her çocuğumuza ulaşmak için ilerleyen günlerde diğer mahallelerimizi de ziyaret edeceğiz’’ dedi.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.