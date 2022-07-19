19 Tem 2022 - 11:25- Belediyeler G: 19 Tem 2022 - 11:26

2.Pursaklar Çocuk Şenliği’nde Yeni Adres ‘‘Altınova’’...

ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi tarafından düzenlenen 2.Pursaklar Çocuk Şenliği’nde ilçenin her mahallesine sırayla kurulan olan oyun istasyonlarında çeşitli aktiviteler ve oyunlarla çocuklar doyasıya eğlenme fırsatı bulmaya devam ediyor.
2.Pursaklar Çocuk Şenliği’nde Yeni Adres ‘‘Altınova’’... mask
+3
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Pursaklar Belediyesi'nin geleneksel olarak her yıl düzenlediği ve binlerce çocuğun katılım sağladığı 2.Pursaklar Çocuk Şenliği’nde çocuklar gönüllerince eğlenmeye devam ediyor.

Saray Mahallesi, Gümüşoluk Mahallesi ve Sirkeli Mahallesinde gerçekleştirilen, çocukların büyük ilgi gösterdiği "Çocuk Şenlikleri" Altınova mahallesindeki çocuklara misafir olmaya başladı. 16:00 ile 21:00 saatleri arasında birbirinden eğlenceli etkinliklerle, mahallenin minik sakinlerini ağırlıyor. 

‘‘Çocuklarımızın ve ailelerinin neşesi bizleri mutlu ediyor’’

Çocukların yaz aylarında eve tıkılıp kalmalarının önüne geçmek ve eğlenirken sosyalleşmeleri için çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘Çocuklara ve gençlere ilçede ayrı bir önem veriyoruz. Çocuklarımızın ve ailelerinin neşesi bizleri mutlu ediyor. Her fırsatta şenlik alanlarına uğrayarak çocuklarımızla vakit geçirmeye çalışıyorum. Onların gözlerindeki mutluluğu görebilmenin sevincini yaşıyoruz. İlçemizdeki her çocuğumuza ulaşmak için ilerleyen günlerde diğer mahallelerimizi de ziyaret edeceğiz’’ dedi.
# 2.Pursaklar Çocuk Şenliği’nde Yeni Adres ‘‘Altınova’’..., ankara, ankara pursaklar, pursaklar belediyesi
# ANKARA İLÇE HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Mamak’ta Buğday Hasadı Devam Ediyor... mask
Mamak’ta Buğday Hasadı Devam Ediyor...
Mamak Mektepte Müzik Susmuyor! mask
Mamak Mektepte Müzik Susmuyor!
Ankara Şehir Hastanesi Acil Nerede? Acilde Hangi Bölümler Var? Yetişkin Ve Çocuk Acil Bölümü Var Mı? Ortopedi, Kalp Damar, Estetikli Dikiş Var Mı? mask
Ankara Şehir Hastanesi Acil Nerede? Acilde Hangi Bölümler Var? Yetişkin Ve Çocuk Acil Bölümü Var Mı? Ortopedi, Kalp Damar, Estetikli Dikiş Var Mı?
Ankara Atakule Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Atakule'nin Üstü Dönüyor Mu? Atakule'ye Giriş Ücreti Ne Kadar? mask
Ankara Atakule Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Atakule'nin Üstü Dönüyor Mu? Atakule'ye Giriş Ücreti Ne Kadar?
Ankara Cermodern Nerede, Nasıl Gidilir? Cermodern Giriş Ücretli Mi, Öğrenci Ücretsiz Mi? Cermodern Otopark Ücretli Mi? mask
Ankara Cermodern Nerede, Nasıl Gidilir? Cermodern Giriş Ücretli Mi, Öğrenci Ücretsiz Mi? Cermodern Otopark Ücretli Mi?
Ankara Elektrik Kesintisi! 5 Temmuz 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 5 Temmuz 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Hasanoğlan Mezunları Buluşmasına Seymenler Renk Kattı! mask
Hasanoğlan Mezunları Buluşmasına Seymenler Renk Kattı!
400 Klasik Otomobil Altındağ'da Buluşuyor mask
400 Klasik Otomobil Altındağ'da Buluşuyor
Offroad Heyecanı Kızılcahamam’a Taşınıyor... mask
Offroad Heyecanı Kızılcahamam’a Taşınıyor...
Pursaklar Belediyesi Akyurt Belediyesi İle Dayanışma İçerisinde mask
Pursaklar Belediyesi Akyurt Belediyesi İle Dayanışma İçerisinde
# ANKARA REHBERİ İLE İLİŞKİLİ:
Ankara Elektrik Kesintisi! 18 Temmuz 2022 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 18 Temmuz 2022 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankaralılar Yaz Şenlikleri İle Konsere Doyacak! Musa Eroğlu'dan Cem Adrian'a , Mehmet Demirtaş'tan Zara'ya... Daha Birçok Sevilen Sanatçı! mask
Ankaralılar Yaz Şenlikleri İle Konsere Doyacak! Musa Eroğlu'dan Cem Adrian'a , Mehmet Demirtaş'tan Zara'ya... Daha Birçok Sevilen Sanatçı!
Ankara Şehir Hastanesi Acil Nerede? Acilde Hangi Bölümler Var? Yetişkin Ve Çocuk Acil Bölümü Var Mı? Ortopedi, Kalp Damar, Estetikli Dikiş Var Mı? mask
Ankara Şehir Hastanesi Acil Nerede? Acilde Hangi Bölümler Var? Yetişkin Ve Çocuk Acil Bölümü Var Mı? Ortopedi, Kalp Damar, Estetikli Dikiş Var Mı?
Millet Bahçesinde Gripin Ankara Konseri Ne Zaman? Ankara Üniversite Tanıtım Günleri Nerede, Hangi Tarih? İşte Üniversite Tanıtım Etkinlik Detayları… mask
Millet Bahçesinde Gripin Ankara Konseri Ne Zaman? Ankara Üniversite Tanıtım Günleri Nerede, Hangi Tarih? İşte Üniversite Tanıtım Etkinlik Detayları…
Ankara Gençlik Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Gençlik Parkına Giriş Ücretli Mi, Kaç Lira? Ankara Lunapark Jeton Bilet Fiyatları 2022 Ne Kadar? mask
Ankara Gençlik Parkı Nerede, Nasıl Gidilir? Gençlik Parkına Giriş Ücretli Mi, Kaç Lira? Ankara Lunapark Jeton Bilet Fiyatları 2022 Ne Kadar?
Ankara Atakule Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Atakule'nin Üstü Dönüyor Mu? Atakule'ye Giriş Ücreti Ne Kadar? mask
Ankara Atakule Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara Atakule'nin Üstü Dönüyor Mu? Atakule'ye Giriş Ücreti Ne Kadar?
Ankara Cermodern Nerede, Nasıl Gidilir? Cermodern Giriş Ücretli Mi, Öğrenci Ücretsiz Mi? Cermodern Otopark Ücretli Mi? mask
Ankara Cermodern Nerede, Nasıl Gidilir? Cermodern Giriş Ücretli Mi, Öğrenci Ücretsiz Mi? Cermodern Otopark Ücretli Mi?
Ankara Elektrik Kesintisi! 5 Temmuz 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 5 Temmuz 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara Elektrik Kesintisi! 4 Temmuz 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 4 Temmuz 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler!  Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 3 Temmuz 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 3 Temmuz 2022 Pazar Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
# ANKARA HABERLERİ İLE İLİŞKİLİ:
Çankaya Halk Kart 11. Dönem Başvuruları Başladı! Son Gün 5 Ağustos... mask
Çankaya Halk Kart 11. Dönem Başvuruları Başladı! Son Gün 5 Ağustos...
Mamak’ta Buğday Hasadı Devam Ediyor... mask
Mamak’ta Buğday Hasadı Devam Ediyor...
Ankara Elektrik Kesintisi! 19 Temmuz 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 19 Temmuz 2022 Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Mamak Mektepte Müzik Susmuyor! mask
Mamak Mektepte Müzik Susmuyor!
Ankara Elektrik Kesintisi! 18 Temmuz 2022 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
Ankara Elektrik Kesintisi! 18 Temmuz 2022 Pazartesi Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankaralılar Yaz Şenlikleri İle Konsere Doyacak! Musa Eroğlu'dan Cem Adrian'a , Mehmet Demirtaş'tan Zara'ya... Daha Birçok Sevilen Sanatçı! mask
Ankaralılar Yaz Şenlikleri İle Konsere Doyacak! Musa Eroğlu'dan Cem Adrian'a , Mehmet Demirtaş'tan Zara'ya... Daha Birçok Sevilen Sanatçı!
16 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
16 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
Ankara Şehir Hastanesi Acil Nerede? Acilde Hangi Bölümler Var? Yetişkin Ve Çocuk Acil Bölümü Var Mı? Ortopedi, Kalp Damar, Estetikli Dikiş Var Mı? mask
Ankara Şehir Hastanesi Acil Nerede? Acilde Hangi Bölümler Var? Yetişkin Ve Çocuk Acil Bölümü Var Mı? Ortopedi, Kalp Damar, Estetikli Dikiş Var Mı?
Millet Bahçesinde Gripin Ankara Konseri Ne Zaman? Ankara Üniversite Tanıtım Günleri Nerede, Hangi Tarih? İşte Üniversite Tanıtım Etkinlik Detayları… mask
Millet Bahçesinde Gripin Ankara Konseri Ne Zaman? Ankara Üniversite Tanıtım Günleri Nerede, Hangi Tarih? İşte Üniversite Tanıtım Etkinlik Detayları…
15 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
15 Temmuz 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?

19 Tem 2022 - 11:25 - Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Çankaya'da İlk 6 Ayda 118 Sokak Hayvanına Yeni Yuva... mask
Çankaya'da İlk 6 Ayda 118 Sokak Hayvanına Yeni Yuva...
Çankaya Halk Kart 11. Dönem Başvuruları Başladı! Son Gün 5 Ağustos... mask
Çankaya Halk Kart 11. Dönem Başvuruları Başladı! Son Gün 5 Ağustos...
Mamak’ta Buğday Hasadı Devam Ediyor... mask
Mamak’ta Buğday Hasadı Devam Ediyor...
Mamak Mektepte Müzik Susmuyor! mask
Mamak Mektepte Müzik Susmuyor!
Pursaklar'da Başkan Çetin Hasat Sevincine Ortak Oldu... mask
Pursaklar'da Başkan Çetin Hasat Sevincine Ortak Oldu...
Pursaklar Sirkeli Mahallesine Belediyeden Yeni Nesil Parklar... mask
Pursaklar Sirkeli Mahallesine Belediyeden Yeni Nesil Parklar...
Anket Survivor 2022 All Star Şampiyonu Kim Olur? Anket

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL