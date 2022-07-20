20 Tem 2022 - 09:48- Gündem G: 20 Tem 2022 - 09:49

ATO’dan Üyelerine Yeni Dijital Kolaylık! E-imza İle Genel Kurul Kararları Alabilecek...

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Ankara Ticaret Odası, Limited şirketlerde genel kurul kararlarını elektronik ortama taşıyan ilk oda oldu. ATO üyesi Limited şirketler, ortakların fiziken bir arada bulunmalarına gerek olmadan e-imzaları ile mersis üzerinden genel kurul kararı alabilecek.

ATO’dan Üyelerine Yeni Dijital Kolaylık! E-imza İle Genel Kurul Kararları Alabilecek... mask
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20 TEMMUZ 2022- Ankara Ticaret Odası (ATO), Ticaret Bakanlığı’nın oluruyla test uygulamaları gerçekleştirerek limited şirketlerde genel kurul kararlarını elektronik ortama taşıyan ilk Oda oldu. Ankara Ticaret Odası üyeleri artık Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden giriş yaparak genel kurul kararı alabilecek ve tescil için noter onayı olmadan başvuru yapabiliyor. 

Ankara Ticaret Odası’ndanyapılan yazılı açıklamaya göre, ATO bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü, e-imza, e-belge ve e-ilan yeniliklerinin ardından, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 617/4. maddesi çerçevesinde MERSİS üzerinden sirküler (elden dolaştırma) yoluyla e-imza ile genel kurul kararı alınmasına imkân sağlayan “Genel Kurul Kararı Modülü”nü uygulamaya alarak,limited şirketlerde genel kurul kararlarını 1 Temmuz tarihinden itibaren elektronik ortamda alınmasına başladı. 

ATO üyesi firmaların karar süreçlerine hız, kolaylık ve güven kazandırmayı amaçlayan uygulama sayesinde limited şirket ortakları, fiziken bir arada bulunmalarına gerek olmadan e-imzaları ile MERSİS üzerinden giriş yaparak hazırladığı genel kurul karar taslağını diğer ortakların görüşüne sunuyor. Farklı zamanlarda sisteme giriş yapılmasına imkân sağlayan uygulamayla diğer ortaklar karar üzerindeki görüşlerini e-imzası ile somutlaştırarak genel kurul kararı alabiliyor. Böylece ortaklardan birinin şehir ya da ülke dışında bulunması karar almalarına engel teşkil etmiyor. 

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara Ticaret Odası olarak ticaret sicili ve oda belge hizmetlerinin büyük bölümünü elektronik ortama taşıdıklarını belirterek “Ankara Ticaret Odası olarak verdiğimiz hizmetleri elektronik ortama taşıyarak üyelerimizin ticaretine hız ve kolaylık kazandırıyoruz. Üyelerimizin zamanı da enerjisi de işine kalıyor. Ticareti dijitale taşıma yolunda attığımız her adım şehrimizin ve ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sağlıyor” dedi. 

Ankara Ticaret Odası olarak üyelerine verdikleri hizmet kalitesini her geçen gün arttırmayı hedeflediklerini kaydeden Baran, Covid 19 sürecinde hız verdikleri dijitalleşme çalışmalarıyla üyelerinin dünya pazarlarındaki rekabet gücüne de katkı sağladıklarını söyledi. Baran, “Cumhuriyetle yaşıt Ankara Ticaret Odası’nda üyelerimize hizmet konusunda ilkleri yaşatmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Bizlere bu konuda destek veren başta Ticaret Bakanlığımıza, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimize ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” diye konuştu. 

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20 Tem 2022 - 09:48 - Gündem

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